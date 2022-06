Acusan a Ezra Miller de dar alcohol y todo tipo de drogas a una menor

Entornointeligente.com /

Ezra Miller ha sido acusado de suministrar a una menor alcohol, marihuana y LSD, según un nuevo informe de TMZ.

Los padres de la persona alegan que el Beastactor de la Liga de la Justicia y los Fantásticos «utilizó la violencia, la intimidación, la amenaza de violencia, el miedo, la paranoia, los delirios y las drogas para dominar a una adolescente Tokata». Los padres de la supuesta víctima piden ahora al tribunal que emita una orden de protección contra Miller en nombre de su hija.

Según los documentos legales obtenidos por TMZ, «Tokata Iron Eyes conoció a un Miller de entonces 23 años en 2016 -cuando ella tenía sólo 12 años- y el actor estaba visitando la reserva de Standing Rock en Dakota del Norte. A partir de ahí, los padres de Tokata dicen que ella y Ezra desarrollaron una amistad que creen que pone a Tokata en riesgo.

Los padres de Tokata dicen que Miller la llevó en avión a Londres en 2017 para visitar el estudio donde se filmó Fantastic Beasts and Where to Find Them, ya que ella era una gran fan y Miller era una estrella de la película. En el momento del viaje, dicen que Tokata tenía 14 años y Ezra 25.

Como la amistad continuó, los padres de Tokata afirman que Ezra suministró a su hija menor de edad alcohol, marihuana y LSD. Los padres dicen que volaron a la casa de Miller en Vermont en enero para recoger a su hija y descubrieron que no tenía su licencia de conducir, las llaves del coche, la tarjeta bancaria y otros artículos necesarios para navegar por la vida de forma independiente. Dicen que también encontraron moretones en el cuerpo de Tokata que, según alegan, se los causó Ezra. [vía TMZ]

Estas acusaciones son sólo las últimas de una serie de incidentes que rodean a Miller, que ha sido detenido en múltiples ocasiones en lo que va de año.

A finales de marzo, Miller fue detenido y acusado de alteración del orden público y acoso tras un supuesto altercado con otros clientes en un bar de karaoke hawaiano. Luego, en abril, Miller fue detenido por agresión en segundo grado después de que supuestamente lanzara una silla y golpeara a alguien en la cabeza después de que se le dijera que abandonara una reunión privada.

A pesar de la controversia que rodea a Miller, un informe reciente indicó que Warner Bros. actualmente no tiene planes para volver a interpretar su papel en The Flash ya que sería una empresa demasiado costosa, ya que esencialmente tendrían que volver a rodar toda la película. En este momento, está previsto que The Flash llegue a los cines en junio de 2023.

