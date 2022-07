Acusan a Aran de Las Casas y a Rosmeri Marval de ser «Groseros y prepotentes» en una tienda: «Aran dijo que éramos ladilla» (+Tweets)

Entornointeligente.com /

En las últimas horas un usuario hizo uso de sus redes sociales para denunciar públicamente la mala actitud y las faltas de respeto que recibió en un local comercial de parte de la pareja de actores venezolanos, Rosmeri Marval y Aran de las Casas. Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social del pajarito, el aparente trabajador de un local comercial acusó a ambos artista criollos de ser ‘’groseros y prepotentes’’ con todos los trabajadores del lugar.

‘’ Muy bonito todo hasta que entraron a la tienda donde trabajaba y fueron súper groseros y prepotentes. En fin’’ agregó primeramente.

Acto seguido, añadió: ‘’ Entraron y dejaron al vendedor con la palabra en la boca, Rosmeri dió la espalda todo el tiempo. Cada vez que los vendedores se acercaban a explicarles las mil cremas que se quisieron probar ninguno respondía y se iban a otro lado. Aran dijo que éramos unas «ladillas «.

No dudó en apuntar además, lo siguiente: ‘’Y que queríamos era una foto. Literal nuestro trabajo era atender🤧 además que todos eran chilenos y no sabían quienes eran. Dejaron la tienda hecha un desastre y rosmeri dijo (casi gritando) me voy porque el ambiente está muy tenso y estos productos son caros y malos. Tipo??’’.

Estas acusaciones lograron recorrer las redes sociales y varios internautas de la plataforma 2.0 decidieron comentar sobre lo ocurrido:

