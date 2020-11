Acusa Rosario Robles desvíos a la campaña de Meade con Estafa Maestra; declarará contra Videgaray

Rosario Robles confesará a la Fiscalía General de la República (FGR) que los recursos desviados de la Estafa Maestra se destinaron a cuatro campañas electorales del PRI, incluida la de José Antonio Meade en 2018

Rosario Robles Berlanga , ex secretaria de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) optó por ser testigo colaboradora, por lo que señalará al ex canciller Luis Videgaray por ser el orquestador de una serie de irregularidades en el sexenio pasado, principalmente con acciones vinculadas en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

El litigante Sergio Arturo Ramírez explicó en entrevista con los medios de comunicación “que al ex presidente Peña no se le va a buscar de ninguna manera porque no hay ningún tipo de vínculo que llegue por parte de la maestra a él. Todo lo es Luis Videgaray Caso”, explicó al exterior del penal femenil de Santa Martha Acatitla.

El abogado confirmó que Robles aportará todos los elementos que le sean solicitados para señalar al ex secretario de Hacienda.

“Tiene firme convicción por parte de la maestra de que va a decir todo lo que sea necesario para determinar todo lo que tenga que ver con Luis Videgaray Caso (…) Lo que es claro y es directo es que todo a partir de hoy va ir a directo a Luis Videgaray Caso.

Te puede interesar Rosario Robles, extitular de Sedesol, quiere colaborar con FGR en caso 'Estafa Maestra' “Va a darse toda la información que se requiere, toda la información que requiera el Estado para llegar a cualquier cuestión relativa a cualquier irregularidad o cualquier movimiento de cualquier tipo de recursos, cualquier tipo de instrucciones que tienen que ver con Luis Videgaray Caso”, enfatizó.

La ex secretaria de Desarrollo Social decidió colaborar con la FGR para recuperar su libertad o acceder a una sentencia menor, por lo que solicitó acogerse a un criterio de oportunidad y demostrar que el oficial mayor Emilio Zebadúa operó el desvío de recursos en el sexenio pasado, junto con otras personas.

La ex funcionaria tomó la decisión porque de un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, la FGR dio otro paso para imputarle operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, éste último que la puede mantener en la cárcel de por vida.

Robles enfrenta un proceso por su presunta responsabilidad en el uso indebido de atribuciones y facultades, donde se le señala de ser omisa en un desvío de 5 mil millones de pesos. Permanece internada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019.

Con información de Reforma y Milenio

