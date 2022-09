Acuerdo de Paz

Entornointeligente.com /

Hoy estamos más cerca del acuerdo Paz en Colombia. Después de cuatro años de agresiones en contra del pueblo venezolano, por parte de los gobiernos de los Estados Unidos, con la complicidad del gobierno de Colombia, encabezado por los serviles de la Casa Blanca: Uribe Vélez e Iván Duque. Se ha reconocido al presidente Nicolás Maduro, cuando se le invita vía expresa, por parte del presidente Gustavo Petro solicitando la incorporación de Venezuela, como garante del proceso de negociación y paz entre su administración y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ante tan significativa invitación se ha respondido positivamente en función de la nueva integración Suramericana. Venezuela, dio una respuesta afirmativa en la voz del presidente Nicolás Maduro Moros, quien señaló que «una vez más, como lo hizo el comandante (Hugo) Chávez en su tiempo para garantizar los Acuerdos de Paz, Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones y los Acuerdos de Paz del gobierno de Colombia con el ELN».

Venezuela, como País de la región siempre ha apostado por la Paz. Pero la Casa Blanca, con su política de dividir a lo que ellos llaman su patio trasero, han construido un bloque de la indignidad y han enfrentado al pueblo venezolano, de manera criminal, con la OEA, dirigiendo la cruzada para aislar y destruir, el territorio de los Libertadores de América, en que quedo el Cartel de lima, recuerdo las posiciones de Países como Haití y república Dominicana, para el momento de mayor agresión por parte de la Casa Blanca, en contra del pueblo venezolano, para estos dos Países, su problema fundamental era la democracia en el pueblo venezolano, no era el hambre ni el desempleo, era la dictadura de Nicolás Maduro, creada y sustentada por el demente Donald Trump. En sus sueños de locura y de poder.

La unidad Suramericana, para el pueblo venezolano, es como la proyecto el Libertador Simón Bolivar y como la rescato el Comandante Chávez. Desde Caracas, apostamos por la paz, la estabilidad y la seguridad de Colombia, ya que considera que también «es la de nuestra Venezuela. En la misiva del Presidente Gustavo Petro dirigida al presidente venezolano, se indica que el ejecutivo de Colombia y la guerrilla del ELN han «llegado a un acuerdo para dar aplicación cabal y segura a dicho protocolo», por lo cual han previsto «la realización de una pronta reunión en Venezuela, a fin de concretar el procedimiento, así como otros pasos para el anhelado restablecimiento de la mesa de conversaciones con la guerrilla».

Recordemos que fue parte de la oferta electoral del hoy Presidente electo Gustavo Petro, que retomaría los diálogos con el ELN, los cuales fueron suspendidos hasta los momentos por gestiones del gobierno de Iván Duque, el cual también derogó de facto gran parte de los acuerdos de paz que habían sido alcanzados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP). Hoy es creíble la Paz y la estabilización en Colombia, bajo la dirección del Presidente Colombiano Gustavo Petro. Hoy estamos más cerca del fin del conflicto armado más largo registrado en el continente.

La arrogancia y prepotencia imperial. EE.UU. amenaza a Maduro con intensificar las sanciones, si no negocia con la oposición. Estados Unidos advirtió recientemente al Gobierno de Nicolás Maduro, que su paciencia no es «infinita» y amenazó con intensificar las sanciones, si no regresa a las negociaciones con la oposición en Ciudad de México, que fueron interrumpidas el año pasado. «Nicolás Maduro comete un error grave si piensa que nuestra paciencia es infinita y que las tácticas dilatorias le van a servir», expresó ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.

