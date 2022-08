Acuarela de agua salada

Entornointeligente.com /

Un tributo de amor a mi pueblo El Morro

con motivo de las fiestas de San Ramón

A ustedes muchachas muchachos les contaré la historia de una tierra

De la que ahora por cosas de la vida me encuentro lejos…

Aunque no es mi deseo estar ausente de ese querido lar donde nací.

Mis recuerdos me vienen de los relatos de mis padres y abuelos del pueblo

Todos ellos viejos buena gente de piel tostada por el sol y el agua salada.

Me contaron que nacieron mucho más allá de donde revientan las olas en el mar

En una noche en que la luna estaba clarita y grande como un aripo de cocinar arepas.

En medio de ardentías y cardúmenes de peces de todos los tamaños y colores

Que hacían suaves remolinos para mecerlos en sus cunitas tejidas de algas y esponjas marinas.

Y jugando con estrellitas y caballitos de mar entre marejada y marejada vararon en la playa.

Y en medio de cocales y matas de uva y mangle y con la ayuda de los cangrejos y caracoles

En la arena plantaron sus bohíos ranchos y enramadas de puertas y ventanas abiertas

Como el ancho mar y el cielo que los cobijaba y les marcaba el rumbo con luceros en la pesca.

Hicieron sus botes y hombro con hombro navegaban con el motor de sus brazos en los remos.

A veces iban muy lejos a saludar a sus amigos los peces que saltaban de contentos al verlos

Y después se quedaban dormidos muy quietecitos entre sus manos de cordel y atarraya.

Y a la hora de regresar el cansancio no se sentía en sus cuerpos cuando llegaban a sus casas

Porque venían felices con la comida para la familia que ya tenía leña preparada para el fogón.

Cuentan los más viejitos que cuando los tiburones todavía no habían perdido sus aletas

Ni habían emigrado para aguas más lejanas se acercaban en grupos hasta la ensenada.

Y allí los muchachos más grandes del pueblo jugueteaban con ellos tomándolos por la cola

Con sus dientes los apretaban para que no se les resbalaran y los arrastraban hasta la arena.

Los menos juguetones se regresaban y al poco tiempo enviaban muchos cardúmenes de peces

Sobre todo de sardina que es la reina porque a los demás ella vive alimentando con su carne.

Eran tantos peces que la mar de la playa Arriba se ponía como mujer preñada a punto de parir.

Y entonces los pescadores haciendo de parteros echaban al agua los botes con sus redes

Y el pueblo entero se volvía una fiesta porque todo el mundo conseguía pescado para comer.

Cuando era demasiado abundante salaban el pescado y lo secaban en tendederos de piedra

Y así lo guardaban apilados en sus casas donde uno tenía que caminar a saltos para no pisarlos.

Así también pasaba en el lado sotavento en la playa Abajo de agua más oscura y sin corriente

Ahí desembarcaban botes con bandera su carga de cataco jurel palagar lamparosa y chicharra.

Y no había comerciante que no tuviera su romana lista para pesar por arroba tanto pescado

Que era procesado por los muchachos eviscerando y las mujeres salando para después secarlo.

Mi pueblo se volvía una feria desde las enramadas donde se hacía el trabajo hasta las calles

Pero todas las personas incluso los niños trabajaban de una u otra forma con alegría y regocijo.

Y cuando se acercaba la esperada fiesta del Patrono San Ramón Nonato el 31 de agosto

Era ocasión para varar a los botes que les había crecido la barba del limo y había que afeitarlos.

Entonces todos los hombres del pueblo se juntaban y sacaban su fuerza de la magia buena.

Ellos pronunciaban unas palabras poderosas que funcionaban solo cuando estaban juntos

Decían jalando el bote todos a la vez: ¡hooop… hooop! Y la repetían las veces necesarias.

Y para las embarcaciones grandes como las lanchas gritaban a la voz de un guía: ¡Aquí vieenee!

¡Aquí vieeeneee la negra Peeetraaaa queee la están esperaaandooo paaahacer las aaareeepas!

Y llegada la fecha del 31 de agosto todos estrenaban ropa nueva fruto de su honrado trabajo

Para acompañar al Santo en su procesión en la que recorría las principales calles del pueblo.

Y la celebración era como una fiesta en el patio de una casa grande entre una misma familia

Que unida agradecía a San Ramón tanta bondad para esa dichosa comunidad de pescadores.

Ahora me han preguntado algunos cuándo regresaré a mi pueblo El Morro de Puerto Santo.

Y yo me quedo pensando en aquella gente luchadora mujeres y hombres ahora viejos como yo

De quienes aprendí su empeño y compartí sus luchas y ese hermoso sueño que tenemos todos

De lograr un pueblo tranquilo y sano como era antes acogedor y hospitalario para el visitante.

Y me digo: ¡Y si vuelvo y ellos ya se han ido! ¡Me voy a sentir muy triste en un pueblo que tal vez ya no sea el mismo donde nací y me criaron mis seres queridos con tanto amor!

