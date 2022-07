Acuña Jr. llevará su espectáculo y poder al festival de jonrones

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El estelar pelotero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. buscará esta noche poner el tricolor venezolano en lo más alto en el Festival de Cuadrangulares .

Acuña Jr. tendrá su segunda participación en un Home Run Derby, al tiempo que tratará de emular al histórico Bob «Comedulce» Abreu, quien se alzó con este trofeo en el Festival del año 2005 en el Comerica Park-Detroit, y que hasta el momento es único criollo en ganar tal evento.

Abreu finalizó ese certamen con un total 41 bambinazos.

Ex pelotero venezolano Bob Abreu, ganador del Festival de Cuadrangulares en el año 2005. Foto: Cortesía. «El de la Sabana» vs. Pete Alonso

Será la segunda vez que el venezolano y Pete Alonso se midan en una fase de eliminación. En el año 2019 el primera base de los Mets eliminó al «Abusador» en la segunda ronda.

Será una titánica tarea para el venezolano, puesto que Alonso ha sido el rey de los cuadrangulares en las dos últimas ediciones.

De ganar este Festival, Alonso empataría al mítico Ken Griffey Jr., como los dos únicos peloteros con tres títulos en festivales de cuadrangulares.

¡La Bestia estará en el #HRDerby ! 🇻🇪

— MLB Venezuela (@MLBVenezuela) July 11, 2022

— MLB Venezuela (@MLBVenezuela) July 11, 2022 El jardinero estrella llegará al concurso con una línea ofensiva de .265, ocho cuadrangulares, 22 carreras fletadas, 61 inatrapables en 230 turnos al bate .

Junto al venezolano estarán los dominicanos Juan Soto, Julio Rodríguez, José Ramírez y Albert Pujols; los estadounidenses Corey Seager, Kyle Schwarber y Pete Alonso.

En la primera ronda se medirán Schwarber vs. Pujols, Soto vs. Ramírez, Alonso vs. Acuña Jr. y Seager vs. Rodríguez.

Pete Alonso defenderá su título de campeón en el Home Run Derby…

¿Conseguirá su tercera victoria consecutiva? ⚾️🐻‍❄️ pic.twitter.com/KDiixGbIch

— LasMayores (@LasMayores) July 11, 2022 Unión Radio

