Actriz Sandra Oh asistió al funeral de Isabel II como representante de Canadá

Entornointeligente.com /

Sandra Oh presentó sus respetos a la reina Isabel II en su funeral de estado.

Los espectadores que sintonizaron el servicio televisado de la difunta monarca el 19 de septiembre probablemente se sorprendieron al ver a la ex estrella de Grey’s Anatomy entre los 2.000 dolientes en la Abadía de Westminster junto a líderes extranjeros y miembros de la familia real.

Sin embargo, Oh estaba en el servicio a título oficial como miembro de la delegación canadiense.

La actriz de Killing Eve, que fue nombrada Oficial de la Orden de Canadá en junio, caminó junto al artista Gregory Charles y al nadador ganador de la medalla de oro olímpica Mark Tewksbury.

Para la ocasión, Oh, de 51 años, se puso un vestido negro, un sombrero negro y una insignia que representaba a Canadá. Al trío se unió el primer ministro Justin Trudeau, quien fue uno de los varios jefes de estado que asistieron.

El sitio web del Gobernador General de Canadá señaló que el honor fue otorgado a la actriz «por su carrera artística llena de papeles memorables en teatro, televisión y cine en Canadá y en el extranjero».

Sharp-eyed viewers of Queen Elizabeth II's funeral on Monday may have picked out actress Sandra Oh. https://t.co/ZE0houyuVZ

— Entertainment Weekly (@EW) September 20, 2022

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/ DB1cHh033LHKn1pwrCfbdG

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/ diarioprimicia

Lea También: Los cuatro reyes de España tuvieron un incómodo reencuentro en el funeral de Isabel II Meghan Markle desbordó en lágrimas en el último adiós a la reina Isabel II

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com