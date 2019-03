Entornointeligente.com / Cortesía La actriz peruana Angie Jibaja publicó un video de las heridas que se provocó en uno de sus brazos intentando cortarse las venas. Instagram Stories fue el medio que utilizó la actriz para compartir las crudas imágenes que tiene a sus fanáticos consternados.

De acuerdo con lo dicho por Jibaja, atentó en contra de su vida debido a que el Ministerio de la mujer de su país le quitó la custodia de sus hijos y se la dio a su hermana.

“Maldita puta fiscal de la familia ¿Por qué no ven a esos niños que trabajan”, se escucha decir a la también modelo en el clip. Antes del video, Angie publicó unos mensajes.

“¿Algún problema más? No nada peor de lo que ya me hicieron. Separarme de mis hijos es lo más fatal que hicieron. Yo no estaba tan mal, ustedes lo consiguieron. Los odio, esto no es justo, los extraño, no puedo más sin mi familia, mis hijos son mi vida, sin ellos estoy muerta en vida”, dijo.

“Fiscal de la puta familia por qué no ve a esos niños que trabajan de noche. Que realmente están abandonados. Ser yo es ser una puta, todos te agarran de punto. Era loca pero ustedes hoy hicieron que yo pierda toda la cordura. Espero que a ustedes no les pasa lo que a mi hermosa familia le pasó… Separarlos de mi, que les quede en su consciencia”, agregó.

De acuerdo con medios internacionales, la custodia de los hijos de la actriz fue cedida a su hermana luego de que Jibaja confesara en un reality que intentó suicidarse lanzándose desde un piso 12, donde está su apartamento, pero su pareja lo evitó.

