Actriz de Betty en NY se casa con su novia

Entornointeligente.com /

El pasado fin de semana se casaron en México la actriz mexicana Valeria Vera y su pareja, la publicista Lucía Cano , quienes se juraron amor eterno en una íntima ceremonia que tuvo lugar al aire libre en medio de un bosque ubicado en un hermoso lugar llamado Cabañas El Refugio, según reporta la revista People en Español.

“Hoy nuestra boda, nuestra alianza, nuestra certeza manifestada, nuestras ganas en nuestro bosque, hoy seré tu esposa. Te adoro, te amo, te admiro, te honro”, escribió a través de sus redes sociales pocas horas antes de convertirse en una mujer casada Vera, quien interpreta a Sandra Fuentes , una de las integrantes del ‘pelotón de feas’, en la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY.

Varias compañeras de trabajo de la actriz no se perdieron la fiesta, entre ellas la protagonista de la ficción, Elyfer Torres , quien compartió un video de la ceremonia por medio de su perfil de Instagram.

“Que mágica unión. Les deseo lo más hermoso del mundo siempre”, expresó la joven.

Aunque no pudo acudir a la ceremonia, Sheyla (Bertha en Betty en NY) quiso dedicarles unas emotivas palabras a las recién casadas a través de sus redes sociales.

“Sé lo importante que es este día para las dos y con todo el amor del mundo y que siento por ustedes les digo: ámense, ilumínense con su mirada y su sonrisa la una a la otra, siempre concilien y llenen de luz, paz y armonía su relación. Las amo. Que vivan las novias”, escribió la actriz mexicana en Instagram.

Valeria, de 40 años, es una de las pocas mujeres dentro de la industria del entretenimiento latino que desde siempre ha hablado sin tapujos de su orientación sexual, detalla la revista.

“Nunca escondí mi orientación sexual y siempre tuve el apoyo de mi madre”, contaba Valeria semanas atrás en entrevista exclusiva para People en Español.

“Nunca he sentido homofobia en mi trabajo, supongo que es el resultado de haberme sido leal y nunca haberme sentido incómoda con mi preferencia. El respeto y el cariño siempre va por delante y he tenido la fortuna de ser muy bien recibida y no encasillada en mi profesión”, aseguró la esposa de Lucía.

Ver esta publicación en Instagram Hay días en los que la última pieza del engranaje espiritual hace su función y te une con el ser que elegiste para caminar esta vida. Te amo esposa @luccano. #valeriavera #valvera #wife #wifey #love #lovewins #loveistheanswer #esposei

Una publicación compartida de Valeria Vera (@valerozavera) el 6 Ago, 2019 a las 8:47 PDT

Ver esta publicación en Instagram Les presento a la Sra. de Vera y a la Sra. de Cano. #wedding #love #valeriavera #valvera #lovewins #loveistheanswer

Una publicación compartida de Valeria Vera (@valerozavera) el 4 Ago, 2019 a las 1:24 PDT

LINK ORIGINAL: Diario Libre

Entornointeligente.com