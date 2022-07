Actriz de «Belleza Americana» afirma que su ex pareja era abusivo y la manipuló para tener tríos

Entornointeligente.com /

Mena Suvari afirma que uno de sus ex pareja la «manipuló» para que tuviera tríos con otras mujeres.

La estrella de «American Beauty», que anteriormente habló sobre cómo sobrevivir al abuso sexual a una edad temprana, dijo en una entrevista con The Guardian publicada el miércoles que solo tenía 17 años cuando conoció al ingeniero de iluminación, quien supuestamente abusaba verbal y sexualmente de ella.

Por Page Six Traducciòn libre de lapatilla.com

Suvari, de 43 años, afirmó además que su ex, a quien se negó a identificar por su nombre, le pedía que recogiera mujeres para tener tríos, incluidas las que había conocido en el set.

Años después, la actriz se topó con varias de las mujeres e incluso le dijo a una: «Quiero que sepas que nunca quise hacer ninguna de esas cosas».

Suvari, que tiene un hijo de 1 año, Christopher, con su esposo Michael Hope, compartió que la mujer estaba sorprendida y le dijo: «Oh, él me dijo que querías hacer eso».

Suvari logró superar el trauma sexual y se casó con Michael Hope en 2018.

«Fue una gran revelación para mí, cómo me estaban manipulando y no tenía idea», dijo al medio. «Las circunstancias habían sido creadas para mí, y simplemente fui absorbido por ellas».

Suvari también afirmó que la habían obligado a usar juguetes sexuales incómodos y que necesitaba atención médica después del sexo anal duro y considera que su experiencia con el ingeniero de iluminación ha afectado su relación actual con el sexo.

Suvari lamentó que «nunca tuvo la oportunidad de descubrirse» a sí misma sexualmente, y agregó que no puede imaginar cómo habría sido «tener citas durante la escuela secundaria y luego decidir perder la virginidad consensualmente».

Suvari, que también ha tenido problemas con el abuso de drogas, afirmó anteriormente que un amigo de su hermano mayor la había violado cuando tenía 12 años.

«Parte de mí murió ese día», dijo Suvari a People . «Él me usó, se divirtió conmigo y luego se deshizo de mí. Me llamó puta. Nunca llegué a tener una expresión saludable de [sexo]. Mi elección se perdió. Y eso, sumado a ya no sentirme visto y escuchado, estableció un concepto que tendría de mí mismo. Ese era mi valor».

Suvari finalmente encontró la felicidad cuando se casó en secreto con Hope, quien es su tercer esposo, en 2018 después de dos años de noviazgo.

