Actriz brasileira Giovanna Ewbank denuncia racismo contra os filhos em Portugal

Entornointeligente.com /

Uma mulher foi escoltada pela PSP este sábado na Costa de Caparica, concelho de Almada, após ser acusada de ter proferido insultos racistas contra os filhos menores dos actores brasileiros Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Num vídeo amplamente divulgado nas redes sociais , a actriz Giovanna Ewbank é vista a confrontar a mulher após o alegado incidente, que terá ocorrido num restaurante de praia. Mais tarde, noutro vídeo, a suspeita é levada por agentes da PSP. Em causa, segundo a assessoria do casal brasileiro, estarão insultos de cariz racista dirigidos aos dois filhos do casal e a uma família angolana que estava no mesmo restaurante.

O caso está a ter considerável repercussão no Brasil, onde Giovanna Ewbank é uma popular influenciadora com milhões de seguidores em plataformas como o Instagram, o TikTok e o YouTube.

Ao jornal brasileiro O Globo , a assessoria do casal indica que os actores vão formalizar uma queixa junto das autoridades portuguesas.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com