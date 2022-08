Actriz Anne Heche en estado crítico choque en su auto

Entornointeligente.com /

La actriz estadounidense Anne Heche se encuentra hospitalizada en estado crítico después de que el vehículo en el que viajaba se estrellara contra una vivienda de la ciudad de Los Ángeles , informaron este viernes medios locales como CNN y el portal TMZ .

El vehículo, un Mini Cooper azul , iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y estalló en llamas al chocar contra la vivienda , de manera que la actriz podría haber sufrido quemaduras , de acuerdo con las citadas fuentes que citan a personas con conocimiento del incidente.

Lea además: Jennifer Coolidge, revela que fue a la cama con casi 200 hombres gracias a American Pie

El personal de emergencias trasladó a Heche , de 53 años, a un hospital cercano en condición crítica , según CNN.

De acuerdo con la cadena de televisión, el cuerpo de bomberos de Los Ángeles tardó más de una hora en acceder al vehículo y sofocar las llamas .

Consulte también: Sara Uribe lanza duras críticas contra influenceres que hacen ‘contenido basura’

Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper , saltó a la fama a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela » Another World «.

Se consolidó en Hollywood con las películas «Donnie Brasco» (1997), «Volcano» (1997) y «I Know What You Did Last Summer» (1997).

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com