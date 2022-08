Actriz Anne Heche continua em «extrema condição crítica», na sequência de acidente de automóvel

Entornointeligente.com /

A actriz norte-americana Anne Heche continua hospitalizada em estado crítico, quatro dias depois de ter sofrido um aparatoso acidente de automóvel , em Los Angeles, informou esta segunda-feira um porta-voz da artista. Heche está em coma e com recurso a ventilação medicamente assistida dada a extensão dos danos sofridos.

Desde o acidente, a actriz não voltou a ganhar a consciência e continua em coma, lamentou Michael McConnell, membro da agência de gestão de talentos que representa Heche, a Zero Gravity Management. «Neste ponto, ela está em extrema condição crítica», declarou à Reuters, numa mensagem de texto.

Anne Heche sofreu «danos significativos pulmonares que exigem a ventilação medicamente assistida e queimaduras que vão necessitar de intervenção cirúrgica», adiantou, ainda, o agente.

Pouco antes do acidente da manhã da passada sexta-feira, a actriz teria estado num salão de cabeleireiro, apurou o Los Angeles Times , onde comprou uma peruca vermelha. A estrela dos anos 90 é descrita pelo dono do estabelecimento em Venice Beach, Richard Glass, como «uma doce menina».

Segundo as autoridades policiais, o carro onde seguia a actriz de 53 anos circulava a alta velocidade no momento em que saiu da estrada e colidiu com uma habitação no bairro residencial de Mar Vista. Heche foi levada para o hospital local em estado crítico. Não houve mais vítimas a registar.

Um porta-voz da polícia deu também conta de que foram mobilizados para o local 59 bombeiros que demoraram mais de uma hora para extinguir totalmente as chamas do veículo que ficou praticamente destruído. Inicialmente, o carro de Anne Heche embateu numa garagem de um complexo de apartamentos e só depois na habitação.

Esta segunda-feira, o departamento da polícia de Los Angeles reafirmou que as causas do acidente continuam por apurar .

A actriz ficou conhecida nos anos 1990, tendo protagonizado filmes como Seis Dias, Sete Noites , com Harrison Ford, ou Sei o que Fizeste no Verão Passado . Na mesma altura, Anne Heche manteve um relacionamento com a apresentadora Ellen DeGeneres. Depois de se separarem, Heche casou com o operador de câmara Coleman Laffoonm de quem se divorciaria pouco tempo depois. A última relação amorosa que se conhece da artista é com James Tupper, co-protagonista da série O Amor no Alasca .

