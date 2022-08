Actrices realizan intervención artística en el metro para visibilizar la trata de niñas, niños y adolescentes en Chile

Entornointeligente.com /

La directora y actriz, Elian Maffioly junto a su equipo, adaptaron la letra de «Arroz con leche» con hechos referentes a la esclavitud sexual infantil, además, el proyecto también contiene gráficas y fotografías que transmiten mensajes como: «¿Cuánto pagarías por violarme?, y «Sin clientes no hay trata». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

En el marco del recientemente conmemorado Día Internacional Contra la Trata de Personas , la actriz y activista feminista argentina radicada en Chile desde hace 11 años, Elian Maffioly junto a su equipo, realizaron una potente intervención artística dentro del metro Plaza de Armas.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Elian Maffioly (@elian.maffioly)

Adaptando la letra de «Arroz con leche» con hechos referentes a la esclavitud sexual infantil, las activistas abordaron la estación de metro para generar conciencia sobre esta situación. Además, una vez dentro de los vagones, rindieron homenaje a diversas víctimas a quienes el sistema no pudo proteger, por ejemplo, Ámbar Cornejo.

Cuando hablamos de privatización, decimos que «nos han privatizado la educación, la salud, la cultura, pero nos olvidamos que también se privatizaron los derechos humanos, y junto con ello, la vida de 54.800 niñas, niños y adolescentes (NNA) desaparecidos, de 1.313 fallecidos y todo esto en menos de 10 años, si estas cifras pueden encontrarse en internet, imaginemos lo que no aparece en ningún informe oficial», explica la actriz.

EmaneS Este no es el único proyecto ni intervención de la agrupación, también cuentan con la iniciativa «EmaneS», nombre escrito en formato «espejo» a «Sename». EmaneS es una obra de teatro aéreo, adaptada a un formato audiovisual, que se compone de siete escenas narradas en orden no cronológico, siendo cada escena un capítulo.

Basada en hechos reales, la obra narra la historia de Isamar, una pequeña niña que es ingresada a los orfanatos de «payasas huérfanas de Emanes, Menores al Servicio Nacional», donde atravesará una serie de sucesos que la marcan a lo largo de su vida.

EmaneS nace con la necesidad de generar consciencia de la explotación sexual, laboral y comercialización de niñas, niños y adolescentes e n Chile, además de las redes de trata de personas, las cuales se esconden bajo el sistema de protección de menores, volviendo sus infancias las más vulneradas «por una sociedad que los condena solamente por ser pobres», explica Elian Maffioly, quien también es la directora de la obra.

«Hablamos de lo que nadie quiere hablar, hablamos de pornografía infantil, de tráfico humano, de redes de explotación sexual, de tráfico de órganos, hablamos de trata de personas, todo esto en Chile existe y se llama Sename», puntualiza la actriz.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Elian Maffioly (@elian.maffioly)

Este 2022 ya es su tercer año generando consciencia a través del arte, realizando diferentes tipos de intervenciones artísticas, sin embargo, es el primero que se realiza en Santiago.

La motivación tras esta lucha, comenta la directora Maffioly, radica también en su propia historia de supervivencia, ya que vivió en carne propia lo que significa ser víctima de esclavitud sexual y laboral. «Escapé de las personas que me mantenían cautiva cuando tenía 11 años, en aquel entonces llegué a un orfanato, quienes me rescataron de ese infierno».

Fue hace 11 años cuando llegó a nuestro país, sin embargo, no se encontró con una realidad muy distinta de lo que ya conocía, «descubrí que los orfanatos en Chile no solo no te ayudan, sino que además son quienes manejan estas redes y comercializan con la vida de miles de niñas, niños y adolescentes».

Además de la intervención en el metro, el proyecto también contiene gráficas y fotografías que transmiten mensajes como: «¿Cuánto pagarías por violarme?, «Sin clientes no hay trata».

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Elian Maffioly (@elian.maffioly)

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com