Actores de Avengers elogian a niño de 6 años que salvó a su hermanita del ataque salvaje de un perro

Bridger Walker, de seis años, realizó un acto heroico que no ha pasado desapercibido. Desde hace unos días lleva una gran cicatriz en su rostro, luego de haber salvado a su hermana más pequeña del ataque de un perro.

Su tía compartió la emotiva historia en redes sociales y rápidamente se ha difundido. “El 9 de julio, mi sobrino de seis años, Bridger, salvó la vida de su hermana pequeña al interponerse entre ella y un perro que la iba a atacar. Después de ser mordido varias veces en la cara y la cabeza, agarró la mano de su hermana y corrió con ella para mantenerla a salvo. Él dijo luego: ‘Si alguien tuviera que morir, pensé que debería ser yo’”, explicó la mujer.

My nephew is a hero who saved his little sister from an attacking dog. He, himself, took on the attack so that the dog wouldn't get his sister. He later said, "If someone was going to die, I thought it should be me."



Tras el impactante momento el niño fue trasladado al hospital, donde recibió 90 puntos de sutura en el rostro. La historia de este pequeño se volvió viral e incluso parte del elenco de ‘Avengers’ se enteró de lo ocurrido, es así que Tom Holland, Chris Hemsworth, Chris Evans o Mark Ruffalo decidieron enviarle mensajes de ánimo.

“Las personas que anteponen a los seres sanos de los demás son las personas más heroicas y reflexivas que conozco. Realmente respeto y admiro tu coraje y tu corazón. El verdadero coraje no es dominar a las personas o luchar contra ellas o caminar como un tipo duro . El verdadero coraje es saber lo que es correcto hacer y hacerlo incluso cuando pueda terminar lastimándote de alguna manera” , escribió Mark Ruffallo, quien interpreta a Hulk en la película.

En una imagen, también compartida por la tía del niño, se puede ver a Bridger con un traje de Spiderman y en el mensaje de la publicación se lee que el pequeño está muy feliz porque recibió una llamada de Tom Holland, quien da vida a Spiderman.





El actor Chris Evans, quien interpreta a Capitán América, también le envió un sentido mensaje y le anunció que recibirá un regalo muy especial de su parte.

Capitán América alegró a niños de un hospital “Estoy seguro de que has escuchado mucho de esto en los últimos días, pero deja que sea el próximo en decírtelo, amigo, eres un héroe. Lo que hiciste fue tan valiente, tan desinteresado, tu hermana es tan afortunada de tenerte como hermano mayor. (…) Te enviaré un auténtico escudo del Capitán América porque, amigo, te lo mereces”, expresó Evans. “Sigue siendo el hombre que eres, necesitamos gente como tú”, continuó Evans.

Al ver el mensaje del actor, Bridger y su hermana mostraron gran entusiasmo y alegría. (I)

