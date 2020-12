Actor que interpreta a Gandalf recibe la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 y causa revuelo en Internet

Entornointeligente.com / El actor británico Ian McKellen , conocido por sus roles como Gandalf en la saga de ‘ Harry Potter ‘ y Magneto en ‘ X-Men ‘, publicó en su cuenta de Twitter este jueves 17 de diciembre de 2020, una imagen en la que se lo ve recibiendo la vacuna contra el covid – 19 .

La imagen del intérprete causó revuelo entre los fanáticos . McKellen acompañó la instantánea con el texto: ‘Me siento muy afortunado de haberme puesto la vacuna. No dudaría en recomendarlo a nadie’.

Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido ( NHS ), la vacuna está destinada principalmente a personas de más de 80 años, personas que viven o trabajan en asilos y a trabajadores de la salud.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc

? Ian McKellen (@IanMcKellen) December 17, 2020

Es por ello que Mckellen recibió la primera dosis del medicamento. El actor tiene 81 años y eso hace que sea parte de la población más vulnerable a contraer el virus del SaRS-CoV-2 . La segunda dosis se inyectará en un lapso de 21 días de haber recibido la inoculación .

En la imagen publicada se aprecia al actor inglés con una camiseta celeste, sentado mientras recibe la inyección en la parte superior del brazo izquierdo . La foto tiene más de 46 000 Me gusta.

El NHS menciona que la vacuna que se está aplicando en Reino Unido es la de Pfizer/ BioNTch y ha sido aprobada por la agencia reguladora de medicamentos de ese país. Además, informa que los efectos secundarios son leves y que, si se presentan, duran solo una semana. Estos pueden ser brazo adolorido en el lugar de la vacuna , sensación de cansancio , dolor de cabeza y sentirse adolorido.

Realeza británica elige fotografías familiares sonrientes para sus tarjetas de Navidad Hilary Duff anuncia que Disney+ no recuperará la serie ‘Lizzie McGuire’ Una disculpa de Marilyn Monroe a Joe DiMaggio se vende por USD 425 000 Actor estadounidense fue agredido y amenazado por policías en Cartagena Así arranca ‘Wonder Woman 1984’ con la niña Diana en los Juegos Olímpicos de Themyscira Tags vacuna películas magneto coronavirus pandemia Entretenimiento covid-19 Galdalf primera dosis

Entornointeligente.com