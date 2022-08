Actor Fernando Carrillo asegura que la inseguridad y la escasez es mentira «Venezuela está bien»

Entornointeligente.com /

El actor chavista Fernando Carillo envió un mensaje desmintiendo la situación de crisis en Venezuela, asegurando a los medios que el país está bien. El actor afecto al gobierno comentó en una entrevista reciente con un medio mexicano que su país, Venezuela, se encuentra en perfecto estado, agregando que al país le han hecho mucho ‘bullying internacional’ , al igual al que le han hecho a él en los medios de comunicación al quitarle la oportunidad de actuar.

«Pero eso que me habían dicho que en Venezuela no habían medicinas, no había gasolina, no había comida, no puedes sacar el teléfono en la calle porque te podían matar es toda una mentira. Quieren hablar mal y desprestigiar a la patria grande. Venezuela despega en todos los aspectos. Nuestro turismo despega a un nivel global, sin precedentes en la historia del país» fueron algunas de las palabras que dijo en su conversación con el medio, De primera mano.

Finalmente y por si fuera poco, reveló que está trabajando en un proyecto con el ministro de Turismo, Alí Padrón y con un alcalde de la derecha, revelando «Estamos desarrollando proyectos bellísimos en la isla de Margarita en Macanao, con el alcalde que es opositor pero quiere trabajar por Venezuela, José Nicasio» agregando que no le importa las críticas pues esta es su percepción y su realidad.

La verdad de Venezuela. MI VERDAD, la que veo y siento. Venezuela, está despegando 🛫 aún en contra de los Venezolanos que apuestan o apostaban a su destrucción (Ya ese tren pasó) Hora de llevar la verdad de Venezuela y sus ARTISTAS, al mundo. Me acompañas? #stopbullyingvenezuela pic.twitter.com/O1YB36WGqp

— FERR (@FerrCarrillo) August 14, 2022

