Actor Ezra Miller pede desculpa por comportamento errático e já procurou ajuda

Envolvido em vários escândalos e problemas com as autoridades, o actor Ezra Miller quebrou finalmente o silêncio, desculpando-se pelo comportamento errático. Num comunicado enviado por um representante do actor à revista Variety , é informado que Miller se está a submeter a tratamentos para recuperar a saúde mental.

«Tendo passado recentemente por uma crise intensa, percebo agora que estou a sofrer de complexos problemas de saúde mental e já comecei tratamentos», declarou o actor de 29 anos. «Quero pedir desculpa a todos os que alarmei e preocupei com o meu comportamento do passado. Estou comprometido em fazer o trabalho que é preciso para voltar a um ponto saudável, seguro e produtivo da minha vida», acrescentou.

O trabalho da estrela de Liga da Justiça tem sido ofuscado por acusações de mau comportamento fora do ecrã ao longo dos últimos dois anos. Na semana passada , a revista Rolling Stone avançou que as forças policiais estavam a tentar localizar uma jovem de 25 anos e os seus três filhos que viviam na quinta de Ezra Miller, em Vermont. As autoridades receiam que o actor esteja a tentar ocultar o paradeiro da família.

Ainda por estes dias, Miller foi formalmente acusado do crime de arrombamento, na sequência do furto de várias garrafas de álcool de uma casa em Stamford, no Connecticut. O incidente ocorreu em Maio passado e o actor deverá apresentar-se em tribunal, em Vermont, a 26 de Setembro.

No início deste ano, Ezra Miller foi preso duas vezes no Havai ─ primeiro, em Março, por mau comportamento e assédio num bar de karaoke . Depois, menos de um mês depois, foi acusado de ofensa à integridade física qualificada. Em ambos, pagou uma multa e foi libertado sem acusações.

A lista de escândalos é extensa e inclui também acusações de violência mais graves: no início deste ano, os pais de Tokata Iron Eyes, um activista nativo-americano de 18 anos, emitiram uma ordem de restrição contra Miller. Em tribunal, acusam o actor de controlar o jovem através de «intimidação, ameaças, medo, paranóia e drogas». Iron Eyes desmente os pais.

Já em 2020, Miller fez manchetes ao serem divulgadas imagens onde parecia estar a sufocar uma mulher no exterior de um bar na Islândia. Nessa ocasião também não foram emitidas quaisquer acusações formais.

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 10, 2022 O acumular de escândalos e problemas legais tem preocupado a Warner Bros, a produtora dos filmes de super-heróis que Miller protagoniza. À Variety , uma fonte próxima do estúdio norte-americano garante que a empresa apoia a decisão do actor procurar ajuda profissional. O filme Flash , centrado no super-herói a que Miller dá vida, deverá estrear em Junho de 2023 e conta também com Ben Affleck e Michael Keaton, que regressam ao papel de Batman.

