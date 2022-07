Actor de Stranger Things fue detenido en EEUU pero su fama lo salvó

Entornointeligente.com /

El británico Joseph Quinn lleva años dedicado a la interpretación, pero ha sido gracias a su última trabajo en Stranger Things por el que le ha llegado la fama.

En la última entrega de la serie de Netflix, Quinn interpreta a Eddie Munson, un incomprendido postadolescente que termina granjeándose el corazón de la audiencia. Y gracias a este personaje, el actor se ha librado de un encontronazo con el servicio de inmigración norteamericano. Que según es bien sabido, no acostumbran a ser muy agradables.

La anécdota la contó el propio Quinn durante su visita al popular late-night de Jimmy Fallon. Y el incidente ocurrió precisamente en el trayecto a Nueva York para asistir al popular programa.

«Casi no lo logro», dijo Quinn. «Me llevaron a, supongo que como podrías llamarlo más a una mazmorra. Y me pidieron que esperara allí durante unos 20 minutos y luego me llamaron a este escritorio donde alguien me preguntó: ‘¿Qué está haciendo en los Estados Unidos, señor?’ Le dije: ‘De hecho, estoy aquí para conocer a Jimmy Fallon en The Tonight Show’. Y él no me creyó».

Pero por suerte para el inglés, la serie Stranger Things es un éxito de masas. También entre los agentes de inmigración norteamericanos. Un segundo oficial de guardia le reconoció como Eddie Munson, el líder del Hellfire Club al que pertenecen nuestros personajes preferidos de la misteriosa localidad de Hawkins.

El propio Quinn lo relató así: «Uno de sus colegas lo miró, me miró a mí y dijo: ‘¡Deja a Eddie en paz!’. Y luego [el colega] dijo: ‘Es Eddie de Stranger Things’, y me dijo: ‘¿Eres Eddie Munson?’».

Por supuesto, el agente no desperdició la oportunidad de obtener información privilegiada: «¿Vuelve la próxima temporada?», le preguntó directamente, conocedor seguramente del final de la temporada. Quinn le respondió que no lo sabía. «Más te vale, y me dio mi pasaporte», relató entre risas el actor.

