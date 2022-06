Actor de “Riverdale” habría planeado matar al Primer Ministro de Canadá

Entornointeligente.com /

CBC News había informado de que el actor fue acusado de conspirar para matar a Trudeau tras la muerte de su madre durante su sentencia esta semana.

Ryan Grantham se declaró culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su madre, Barbara Waite, en marzo.

Grantham está acusado de asesinar a su madre, de 64 años, en su casa de la ciudad en marzo de 2020, y luego cargar su coche con tres armas de fuego, cócteles molotov, munición, material de acampada y un mapa con las direcciones de Rideau Cottage en Ottawa, donde residen Trudeau y su familia. Según la CBC, el joven de 24 años se subió entonces a su coche y procedió con la intención de matar a Trudeau.

Según la CBC, Grantham mencionó el asesinato de Trudeau en una declaración policial y en un cuaderno que se leyó en el tribunal.

Según Larsen, Grantham finalmente devolvió el coche con planes de perpetrar una matanza masiva en su escuela, la Universidad Simon Fraser, o en el puente Lions Gate de Vancouver. Sin embargo, esa noche se entregó a la policía de Vancouver y les dijo: «He matado a mi madre».

En su sentencia, el 15 de junio, Grantham leyó una declaración ante el tribunal, señalando que estaba «arrepentido».

«No puedo explicar ni justificar mis acciones. No tengo ninguna excusa», dijo Grantham. «Me duele pensar en lo mal que he desperdiciado mi vida». Y añadió: «Ante algo tan horrible, pedir perdón parece inútil. Pero desde cada fibra de mi ser, lo siento».

Su abogado, Chris Johnson, argumentó que la enfermedad mental jugó un factor en las decisiones de Grantham.

«En el momento de la ofensa, este asesinato no se hizo por odio o animosidad», dijo Johnson, «se hizo en el pensamiento desordenado del Sr. Grantham, para evitar que su madre viera lo que pensaba que iba a hacer».

Grantham apareció como invitado en ‘Riverdale‘ de The CW en 2019 como Jeffery Augustine, un conductor que mató a Fred Andrews (Luke Perry) en un atropello. También retrató a Redwood en la película de 2012 Becoming Redwood y a Rodney James en la película de 2010 Diary of a Wimpy Kid.

