Actor de los Power Rangers es condenado a pena de muerte en EE.UU.

Recientemente la prensa internacional reveló la historia de Skylar DeLeon, quien en su niñez tuvo un papel en la popular serie de los Power Rangers al ser promesa de la televisión infantil de EE.UU. y quien ahora enfrenta una condena a pena de muerte por haber cometido tres asesinatos.

Cuando era niño él condenado tenía el nombre de John Julius Jacobson Jr, años después se cambió dos veces de identidad, genero y nombre. En su momento pasó a llamarse Skylar Julius DeLeon , y al estar preso se definió como Skylar Preciosa DeLeon .

Actualmente a DeLeon es señalado de cometer el asesinato de Tom y Jackie Hawks en su yate en 2004 . Además, fue declarado culpable por el homicidio de Jon Jarvi en 2003.

Quien era el joven actor de los Power Rangers John Julius Jacobson Jr nació en 1979, en California, Estados Unidos, y su cambio de nombre a Skylar Julius DeLeon ocurrió antes de casarse con Jennifer Henderson. Años después, DeLeon reveló que su padre abusó de él y que eso lo llevó a eligir llamarse Skylar DeLeon.

Además de su breve papel en la serie Mighty Morphin Power Rangers , el cual se grabó cuando tenía 14 años, el actor había protagonizado un par de anuncios publicitarios.

Sin embargo, DeLeon no logó consolidar su carrera y ante los problemas de dinero que tenía decidió unirse a la Marina de los Estados Unidos. Pero poco tiempo después fue expulsado, a causa de no poder justificar una ausencia no autorizada de quince días , no le permitieron continuar .

Tipo después de salir de la marina DeLeon se casó con Jennifer Henderson en septiembre de 2002 , matrimonio que terminó en 2006. Durante su tiempo de casado también enfrentó problemas económicos y por ello Skylar y su esposa comenzaron a delinquir .

Pena de muerte por doble asesinato Inicialmente la Skylar y Jennifer comerían robos menores contra pequeñas gasolineras, pero para DeLeon esto no era suficiente y por ello quiso aventurarse a ejecutar un gran asalto. Sin embargo, el intendo de dar un ‘gran golpe’ terminó con la muerte de Tom y Jackie Hawks , una pareja de jubilados, puso solo quería vender su yate.

En su momento Tom Hawks , culturista de 57 años y exoficial de libertad condicional, puso un anuncio en la prensa para poder vender su yate y DeLeon se comunicó con Hawks para poder conocer la embarcación.

El día del encuentro, DeLeon, su esposa y tres cómplices, usaron armas para someter a los Hawks y obligarles a firmar un documento que les brindaba la propiedad del Yate . Después ataron a la pareja a un ancla y los lanzaron al fondo del mar.

Pese a que los cuerpos del matrimonio Hawks nunca fueron encontrados, uno de los cómplices de DeLeon fue quien reveló cómo se cometió el crimen durante un interrogatorio policíal, en marzo del 2005.

Gracias al testimonio, Jennifer DeLeon fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y Skylar DeLeon fue condena muerte por inyección letal .

No obstante, debido creciente oposición de la opinión pública a la muerte por inyección letal, Skylar DeLeon tendrá que pasar su vida encerrada en una cárcel para mujeres.

