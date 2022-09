Actor de «El Señor de los Cielos» recibe amenazas de muerte por su personaje en la serie televisiva

Entornointeligente.com /

Su personaje del Comandante Valdés, «charco de sangre», en la serie mexicana, «El Señor de los Cielos», que entra a su octava temporada, ha sido tan convincente, que ha puesto en peligro la seguridad física del actor cubano Roberto Escobar, en suelo azteca.

El veterano artista tuvo que solicitar protección ante amenazas de muerte que recibió, a través de las redes sociales.

«Recibí dos amenazas de muerte, una por un hombre adulto, y otra de un joven, menor de edad, a quien su madre disculpó. Son expectadores que se toman muy en serio los personajes, no distinguen entre la ficción y el actor», comentó el intérprete. «Pienso que las amenazas son por celos, se han enamorado de la actriz Dayana Garroz, con quien tengo una relación amorosa en la serie. Ella es muy guapa y buena actriz. Tuve que notificarle a la policía para que estuvieran al tanto de la situación», sostuvo.

Escobar, quien se trasladará a México en septiembre para grabar los nuevos capítulos de «El Señor de los Cielos», es el único actor que interpreta el personaje, de una persona viva, el comandante Ramiro Valdés Menéndez, dirigente histórico de la Revolución Cubana.

El actor no teme por las repercusiones que pueda traer la caracterización de este oficial cubano

«Más le temo a las amenazas que he recibido que al Comandante Valdés. Soy actor y tengo que interpretar los papeles, que me den y lo que está escrito, él debe entender eso. En Cuba se ha visto la serie en computadora, entra por lo que ellos llaman, el paquete, que es programación extranjera. El gobierno censuró la serie por la manera cruda que se presenta el personaje, y dio orden de prohibir su difusión en el país», sostuvo.

Esta no es la primera vez que el actor es objeto de ataques por parte del público, por su trabajo actoral

«Estando en una parada de autobuses en Colombia, una señora mayor comenzó a gritarme ‘malvado’ y a darme carterazos, por maltratar a mi esposa, en la telenovela ‘Divorciadas’», dijo. Añadió que, » los personajes de villano me persiguen… me gustan porque son de carácter y se necesita fuerza para interpretarlos. Demandan más del actor, hacen sufrir al protagonista en toda la trama, y pagan su maldad sola una vez, al final. En la vida real no soy así».

Con relación a los incovenientes que ha tenido la producción, ante la alegada falta de responsabilidad del protagonista de la serie, Rafael Amaya, por su supuesta adicción a las drogas, el actor cubano dijo, «no puedo hablar mal de él, porque conmigo ha sido buen compañero en la grabación de las escenas, y en lo personal muy amable. La historia tiene varias ópticas, si tuvo algún problema ya lidió con el porque regresa su personaje de Aurelio Casilla. En la séptima temporada estuvo mal de salud, y apareció el personaje de su hermano, interpretado por el actor Matías Novoa, pero el público prefirió el regreso de Rafael Amaya», aseguró.

Con más de 38 años de carrera, Escobar ha participado en una veintena de películas en inglés, entre estas «My Father Heroe», «Cat Chaser», y participó en la serie «Miami Vice».

«Comencé al revés haciendo cine en inglés para el público anglosajón y después para los hispanos».

El destacado artista, quien es productor ejecutivo y actor de la casa productora, Resplandor Films de Colombia, acaba de filmar la película » El Coleccionista de Aretes», protagonizada por Juliana Herrera y Ramiro Meneses, el ganador del premio «Master Chef», de Colombia.

En la trama hacer el personaje del oficial Rojas, un agente que persigue al asesino en serie, quien asesina mujeres y colecciona sus orejas.

«Es una producción de Yesid Leone Moreno, una historia verídica, y el asesino está suelto en Colombia», detalló.

Participó, además, en las películas, «Línea de tiempo», con los actores Osvaldo de León, y María Fernanda Yepes. El filme toca el tema de tráfico de órganos. En «Perseguida», la cual fue vendida a HBO y ha recorrido el mundo, hace el papel del psiquiatra de la protagonista, interpretado por María Gaviria, quien sufre de delirios de persecusión. Compartió papeles estelares con, el reconocido actor y comediante americano, Vince Vaughn, en la nueva serie de Apple TV, «Bad Monkey»; Y en la película «Plantados» del director cubano, Lilo Vilaplana, cuyo final fue firmado en El Castillo San Cristobal, del Viejo San Juan, en Puerto Rico.

Escobar sueña con trabajar en la isla, donde vivió hasta sus 12 años de edad , y asistió a la escuela elemental, San Vicente Ferrer, de Cataño.

«En ese plantel escolar fue donde me subí a un escenario, por primera vez. Estoy loco por trabajar en Puerto Rico, tierra querida, en una serie o película, porque allá se hacen muchas series y buen cine», puntualizó.

