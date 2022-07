Actor de cine para adultos contagiado con viruela del mono, nos cuenta su experiencia

Entornointeligente.com /

Silver Steele conto su experiencia con respecto a la viruela símica. Silver Steele, es un actor de cine para adultos, conto a través de sus redes sociales su experiencia al contagiarse de viruela del mono, este brote ha sido expandido en más de 74 países con 16 mil 836 casos, convirtiéndose asi en una emergencia internacional según (OMS).

Update: I thought my monkeypox case was mild. I am now at two weeks and the lesions on my face are brutal. In addition, Mpox weakens your immune system and in my case I also have Strep throat for the first time ever as an added bonus. I now have additional lesions appearing…1/3 pic.twitter.com/ENtaDIH3J8

— SilverSteele ※ SHARE MY STORY #monkeypox (@TheSilverSteele) July 24, 2022

« Pensé que mi caso de viruela símica era leve. Ahora estoy de dos semanas y las lesiones en mi cara son brutales . Además, la viruela debilita el sistema inmunológico y en mi caso también tengo faringitis estreptocócica por primera vez como una ventaja adicional» , escribió el actor en su cuenta de Twitter pensado que se trataba de un caso leve.

te puede interesar: Estos son los dos venezolanos que éstan usando la polémica frase para subir en TikTok y lo están logrando (+VIDEO) «Mantiene mis ojos llenos de lágrimas. Ahora tengo lesiones adicionales que aparecen aleatoriamente en mi cuerpo , aunque más pequeños que se mantendrán así, con suerte, a medida que aumenta mi recuento de anticuerpos. El dolor que he experimentado mantiene mis ojos llenos de lágrimas y mantiene mi luz apagada». Conto sobre algunos de los síntomas.

Expresó que ha sufrido tanto con el brote, que «no se lo deseo a ni a mi peor enemigo».

El actor ha decidido mostrar la secuencia de cómo lucían las lesiones de cuando contrajo el virus. «Para las personas que puedan tener pequeñas ampollas y tengan inquietudes, aquí hay un detalle de cómo se veía el mío: Arriba a la izquierda- 11 de julio; arriba a la derecha- 15 de julio, fecha que me hicieron la prueba; abajo a la izquierda- 18 de julio, se confirmó que salí positivo; abajo a la derecha- 21 de julio».

A pesar de estar pasando por un mal momento, les mando un mensaje a todas las personas para que puedan tomar las medidas necesarias para evitar estos contagios. «Para todos los que están planeando eventos como Market Days o lo que sea, por favor reconsideren, a menos que lo hayan tenido o hayan logrado vacunarse. Si pueden volar a algún lugar y vacunarse, háganlo. Vale la pena. Texas es muy tacaño con la vacuna» .

Day 15 of MonkeyPox. Thought I would share a video so you all could see how they look now. I’m also calling for viewers to show compassion and kindness to people going through this… it could be you. People can feel alone in this. Reach out and be a friend if you know someone! pic.twitter.com/oDNchwcv8U

— SilverSteele ※ SHARE MY STORY #monkeypox (@TheSilverSteele) July 25, 2022

«Pensé en compartir un video para que todos pudieran ver cómo se ven ahora. También pido a los espectadores que muestren compasión y amabilidad con las personas que pasan por esto, podrías ser tú. La gente puede sentirse sola en esto. ¡Comuníquese y sea un amigo si conoce a alguien!», concluyó el actor.

