Actor Andrés Castillo detenido; será trasladado al Palacio de Justicia

Santo Domingo.- El actor Andrés Castillo fue detenido este jueves mientras se encontraba en la fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, lugar al que acudió para investigar las acusaciones de acoso y coacción a una menor de 14 años de edad, que pesan en su contra.

El actor, sobre quien pesa una denuncia desde mayo de este año, será trasladado en las próximas horas al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El caso de Andrés Castillo salió a la luz pública, luego que la periodista Alicia Ortega diera a conocer en su programa El Informe, grabaciones de una llamada que este le hizo a una menor de 14 años para que fuera a visitarlo a altas horas de la noche.

«Yo voy a estar aquí hasta las 11:00, lo que yo no quiero es que ella tenga una mala impresión, pero al mismo tiempo yo nunca recibo padres. ¿entiendes? Entonces no quiero que se malinterprete, si tienes que pedir permiso para ir algún sitio pues tú lo pides y tú vas y tu regresas, pero si hay que venir con equipos yo no los voy a recibir, mi asistente que es una mujer ella tampoco puede. Entonces si no puedes tú me dices y yo te mando el guion otro día», invitó Castillo a la menor.

Este jueves el actor acudió, según informó, de forma voluntaria ante la fiscalía Violencia de Género para conocer del proceso en su contra.

