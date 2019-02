Entornointeligente.com /

TN Sociedad El coleccionista inglés que vendía el casco de un excombatiente de Malvinas dio de baja la publicación Pedía medio millón de pesos por el objeto que le salvó la vida a Jorge Altieri en la batalla de Monte Longdon.

Publicada: 28/02/2019, 00:39 hs. Compartir en Facebook Compartir en Twitter El martes, Altieri había hablado en TN. (Foto captura de TV: TN) El coleccionista británico que había puesto en venta el casco de un excombatiente argentino de la Guerra de Malvinas dio de baja la publicación y, por el momento, suspendió la subasta . Lo hizo cuando faltaban pocas horas para que se acabara el tiempo para poder negociar.

Leé también A 36 años de Malvinas, un coleccionista inglés le devolverá su casco a un soldado argentino Bruce, un vendedor que vive en Londres, había subido a ebay , un famoso sitio de ventas online, la publicación con el casco de Jorge Altieri, un excombatiente que salvó su vida en la batalla de Monte Longdon gracias al equipo de protección que llevaba en su cabeza, que evitó el impacto de una esquirla de una bomba. Por el casco, el coleccionista pedía 10.500 libras esterlinas, es decir, medio millón de pesos . Altieri soñaba con recuperarlo, pero no podía costear semejante gasto.

La publicación ya no está disponible (Captura: ebay). El martes, Altieri, al tanto de que su casco estaba a la venta en Internet, habló en TN y pidió que funcionarios lo ayudaran a negociar la recuperación. “Ahora espero tener suerte y que algún funcionario estatal o alguien de Cancillería se pueda poner en contacto conmigo para ayudarme a negociar con este señor. Si me deja, puedo juntar plata para pagárselo, pero no llego a lo que está pidiendo ni de casualidad”, había asegurado. Este miércoles se encontró con la sorpresa de que la publicación había sido cancelada por el vendedor.

El casco de Altieri (Foto: ebay). “Con mis compañeros combatimos contra el Tercer Batallón de Paracaidistas británico en Monte Longdon, donde fui alcanzado por una esquirla de una bomba inglesa que mató a varios de los nuestros e hirió a muchos. Ese casco me salvó la vida “, aseguró Altieri. “La esquirla me pegó justo en la frente, e incluso en las fotos de la página de subastas se puede ver el agujero que le dejó. A mí esa herida me sacó el ojo izquierdo y perdí tejido encefálico de la zona izquierda del cerebro”, describió.

Altieri, después de regresar de Malvinas (Foto: gentileza Jorge Altieri). Altieri no sabe qué pasó ni las razones de la suspensión de la venta. Todavía espera que el coleccionista, en algún momento, acepte negociar un precio menor , lo que le permitiría recuperar el casco que le salvó la vida en la Guerra de Malvinas.

