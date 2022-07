Activistas instan a gobiernos de México y EU a eliminar medidas restrictivas contra migrantes

Entornointeligente.com /

Ante los esfuerzos bilaterales de México y Estados Unidos para reducir la llegada de migrantes a sus territorios, decenas de organizaciones sociales se dijeron profundamente preocupadas por el hecho de que las medidas restrictivas implementadas por ambas naciones están alimentando la violencia y los ataques contra las personas migrantes, y aumentan las crisis humanitarias en las fronteras.

En una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, y al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la reunión bilateral llevada a cabo este martes , cerca de 87 organizaciones de ambos países recordaron que dicha reunión se celebró dos semanas después de la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas , donde 53 personas migrantes perdieron la vida en un tráiler abandonada tras intentar ingresar a Estados Unidos; hechos que, muestra la urgencia de dejar atrás las políticas migratorias centradas en cerrar fronteras y bloquear el camino de las personas migrantes, mismas que obligan a las personas a tomar rutas peligrosas y contratar a traficantes en vez de poder acceder a vías legales de migración.

Lo plasmado por organizaciones como Washington Office on Latin America (WOLA), Save the Children , Sin Fronteras , Latin America Working Group (LAWG), entre otras, señala que ante las tragedias migratorias de los últimos años, y a pesar de los compromisos declarados por las administraciones de México y Estados Unidos, sobre promover vías regulares para la migración, el acceso a la protección internacional y la gestión humana de la migración; «Estados Unidos y México continúan, en cambio, con políticas y prácticas inefectivas e ilegales basadas en la disuasión que ignoran y subvierten el derecho internacional de los refugiados y los derechos humanos y ponen en peligro a los migrantes y solicitantes de asilo».

��������One thing @lopezobrador_ & @JoeBiden should remember during their meeting today is that migrant tragedies such as the one in #SanAntonio are avoidable & show the need to move past immigration policies focused on closing borders and blocking migrants. https://t.co/0o3f0HYsDj pic.twitter.com/hGgWP4X8dL

— WOLA (@WOLA_org) July 12, 2022 Para confirmar lo anterior, se dijo que investigadores de derechos humanos han reportado al menos 10,318 ataques contra personas bloqueadas en la frontera o expulsadas a México bajo el Título 42 desde el inicio del gobierno de Biden .

Mientras que, en los últimos meses, Estados Unidos ha desplegado varios centenares de vuelos de expulsión para enviar a decenas de miles de personas a Brasil, Colombia, Centroamérica y Haití sin darles la oportunidad de buscar protección, violando el derecho nacional e internacional.

«Unos 4,000 haitianos fueron expulsados o deportados en 36 vuelos sólo en el mes de mayo, además de que Estados Unidos ha enviado cientos de vuelos de expulsión a otros países sin que las personas expulsadas tengan la oportunidad de solicitar asilo», subrayaron.

Asimismo, múltiples organizaciones han documentado recientemente cómo los migrantes y solicitantes de asilo que llegan al sur de México se enfrentan a una serie de acciones y omisiones gubernamentales que dejan a las personas luchando por sobrevivir y vulnerables a los abusos y al trato arbitrario mientras atraviesan por múltiples procesos legales atrasados.

Y desde 2020, las organizaciones han documentado incidentes muy preocupantes de miembros de la Guardia Nacional de México y del Instituto Nacional de Migración (INM) que golpean a los migrantes afrodescendientes, separan a las familias y utilizan una fuerza excesiva contra los migrantes a lo largo de la frontera sur de México. En este mismo periodo, los investigadores también han registrado más de 270 denuncias de abusos contra migrantes por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y de la Patrulla Fronteriza , incluyendo el uso excesivo de la fuerza, la negación de atención médica y la separación de familias.

En tanto, las nuevas restricciones de visado en México para venezolanos, brasileños y ecuatorianos les obligan a emprender rutas peligrosas y más largas a pie, a menudo a través de la Tapón del Darién, donde los migrantes están expuestos a violaciones de los derechos humanos, incluidos los índices desenfrenados de violencia sexual.

«Estas políticas centradas en frenar la migración alimentan la violencia y los ataques contra los migrantes, aumentan las crisis humanitarias en nuestras fronteras y permiten a los contrabandistas y traficantes aprovecharse de los migrantes.

«Los esfuerzos de los gobiernos para reducir las llegadas de personas migrantes han hecho poco para prevenir o mitigar los peligros de los modelos de tráfico de personas y los beneficios que se obtienen con el tráfico y la trata», alertaron.

