Activan Fase 1 de Contingencia; la primera del año

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó la Fase 1 de Contingencia por Ozono, luego de que a las 15:00 horas de este sábado se registraron 155 y 151 puntos en el Índice de Calidad del Aire en las estaciones Pedregal y Camarones, respectivamente en las alcaldías Álvaro Obregón y Azcapotzalco. Tales registros se deben a la presencia de un sistema de alta presión que afecta al centro del país, ocasionando viento débil en superficie y escasa dispersión de los contaminantes por la estabilidad atmosférica, así como por las altas temperaturas y radiación solar. A las 20:00 de ayer, en su último reporte informativo, indicó que las condiciones meteorológicas y de calidad del aire seguían siendo adversas en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se mantuvo la Fase 1. Por ello se recomienda a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares permanecer en interiores y a la población en general evitar actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre, en ambos casos entre las 13:00 y las 19:00 horas. Los deportistas deben abstenerse de realizar ejercicio al aire libre en ese mismo horario, en el que también se deben limitar las actividades cívicas, culturales y de recreo al aire libre de los tres órdenes de gobierno y de las organizaciones sociales. En cuanto al transporte, dijo que si no cambia la situación este domingo 31 de marzo se suspenderá la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas de todos los vehículos con holograma de verificación 2; con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación par; y sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan. Además todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o Exento serán considerados como holograma de verificación 2, por lo que deberán suspender su circulación en ese mismo horario. Los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local deberán acatar la restricción a la circulación de las 6:00 a las 10:00 horas. Los de reparto de gasolina, Diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación par deberán suspender su circulación en ese mismo horario. La Comisión advirtió que la industria de competencia federal y local ubicada en la zona que no se encuentren exentas y que tengan procesos que emitan precursores de ozono sin equipos de control de emisiones quedan obligadas a efectuar acciones para reducir sus emisiones entre el 30 y 40 por ciento sobre su línea base, de manera inmediata a la declaratoria de la Fase I de Contingencia. La vigilancia en industrias de competencia federal está a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y en el ámbito local de la Procuraduría de la Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) y la Secretaría del Medio Ambiente capitalina. A su vez, aquellas industrias y establecimientos de servicio que utilicen productos que contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) para limpieza o desengrase y que no cuentan con control de emisiones deben suspender actividades. También los establecimientos de servicios, con excepción de hospitales, que no cuenten con sistemas de control de emisiones de precursores de ozono deberán reducir la operación de sus calderas en 30 por ciento. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) vigilará que 20 por ciento de las estaciones de carburación de Gas LP y las plantas de distribución de Gas LP suspendan sus actividades de 5:00 a 22:00 horas, de acuerdo con el número de identificación con terminación PAR (Grupo 1). La ASEA fortalecerá la vigilancia del cumplimiento de la NOM-EM-002-ASEA-2016, del Sistema de Recuperación de Vapores en estaciones de servicio. Adicionalmente las autoridades de tránsito y vialidad deberán establecer operativos para agilizar la circulación y reforzar la vigilancia para retirar de la circulación de vehículos ostensiblemente contaminantes, así como para evitar incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas. Por la Fase 1 de Contingencia se suspenden actividades de bacheo, reencarpetamiento, balizamiento, pavimentación y obras que dificulten el tránsito y se suspenderán las actividades de pintura de vehículos y equipos a cielo abierto o en instalaciones sin control de emisiones. También se suspenderán actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón; las actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y la fundición en horno artesanal, y se recomienda reducir el consumo de gas LP en las primeras horas del día y evitar la recarga en tanques de gas. A la vez se recomienda reducir el consumo de productos que contienen solventes, tales como desodorantes en aerosol, pinturas de laca, barnices, aromatizantes y limpiadores domésticos.

