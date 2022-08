«Acreditamos que aeroportos nacionais parem por completo durante três dias»

Entornointeligente.com /

Adivinham-se mais dias caóticos nos aeroportos nacionais, pautados por cancelamentos e atrasos nos voos. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) e o Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial (SQAC) convocaram uma greve de três dias, entre 19 e 21 de agosto, que irá afetar as 10 infraestruturas concessionadas pela Vinci Aeroportos. Ou seja, do continente às ilhas, milhares de passageiros podem ver cair por terra os planos para viajar nesses dias.

A paralisação vai avançar nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Beja, na Madeira, no Funchal e em Porto Santo, e, nos Açores, em Ponta Delgada, Santa Maria, Horta e Flores. As estruturas sindicais estão confiantes numa taxa de adesão praticamente total.

«Depois de auscultar os vários trabalhadores, temos razões para acreditar que os aeroportos nacionais parem por completo a sua atividade nos três dias de greve» , garantem os representantes dos trabalhadores ao DN/Dinheiro Vivo.

Com a procura de verão no pico e a atividade turística no auge, esperam-se diversos constrangimentos, como voos cancelados e atrasos. O impacto do caos dependerá dos serviços mínimos que forem decretados para os três dias de greve.

ANA lamenta greve O protesto agendado para a terceira semana de agosto acontece depois de as negociações de um novo acordo de empresa (AE) entre a ANA e os trabalhadores não terem chegado a bom porto. Os funcionários pedem aumentos salariais, reivindicam a contratação de mais mão de obra e o levantamento da suspensão das contribuições para o fundo de pensões por parte da Vinci.

«Na ANA assiste-se a uma sobrecarga desumana nos recursos humanos existentes, faltando em vários aeroportos OPAS, supervisores de oficiais de operações de socorro e técnicos de manutenção» , acusam os sindicatos.

Subscrever Já a gestora dos aeroportos nacionais «lamenta a decisão anunciada ontem de convocação de greve para os dias 19 a 21 de agosto e refuta os fundamentos apresentados pelo SINTAC/SQAC».

«Refira-se que em abril, ainda numa fase de recuperação após dois anos de pandemia, foi realizada revisão da tabela salarial e progressões salariais, tendo também sido atribuída recompensa extraordinária aos trabalhadores» , esclarece a ANA ao DN/Dinheiro Vivo, garantindo que irá continuar «a promover o diálogo com os parceiros sociais e dará continuidade à negociação em curso».

As negociações para a realização de um novo AE entre o SINTA e a ANA iniciaram-se há um ano, mas a gestora dos aeroportos nacionais e os trabalhadores não conseguiram ainda chegar a um entendimento. No passado mês de junho foram iniciados uma série de plenários e reuniões com os trabalhadores de forma a definir ações de protesto. Os encontros culminaram agora com a convocação de uma greve.

