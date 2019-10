Acqua Fontana más allá de la purificación del agua

Entornointeligente.com /

No hay nada más placentero que puedas tomar agua purificada, pero esto muchas veces no es posible debido a que el agua no cuenta con las propiedades óptimas para el consumo humano. Es por ello, que Acqua Fontana llega para ofrecerte equipos modernos de suministro de agua con la mejor tecnología italiana.

Acqua Fontana es una empresa venezolana que nació en el 2014, con el objetivo de ofrecer una solución innovadora, versátil y eficiente cuando de agua se trata, bajo la premisa de satisfacer las necesidades de los consumidores cumpliendo con los más altos estándares de calidad y servicio.

La marca inició sus operaciones con un modelo de negocio eficiente y novedoso dentro del mercado venezolano, logrando convertirse en el proveedor de agua de alta gama de los restaurantes más importantes de la ciudad. Presentando equipos de suministro agua de red para hotelería, restaurantes, oficinas y hogares teniendo como novedad el agua gasificada en cada uno de sus equipos.

El sistema de los equipos Acqua Fontana cuentan con un proceso de filtración, purificación y desinfección, garantizando un suministro de agua 100% cristalina, pura y segura a sus clientes, tomando en cuenta las necesidades del público meta para ese momento, con miras a ofrecer productos y servicios de la más alta calidad.

Sin lugar a dudas Acqua Fontana más que una opción es la principal alternativa para mejorar tu vida y empezar a disfrutar de los beneficios de tomar agua en óptimas condiciones; 100% cristalina, fresca y segura para familia, clientes y colaboradores.

