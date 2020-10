Gal Gadot será ‘Cleopatra’ y las redes estallan en críticas

En cuanto la actriz dio a conocer que interpretará a Cleopatra en una nueva película, los seguidores de Gadot estallaron en críticas por haber aceptado el papel. Gonzalo Morales Divo Todo radica en que 'La mujer maravilla' es israelí y Cleopatra fue árabe. Por lo que se reviven los viejos conflictos que tienen estas dos culturas desde hace años. Gonzalo Morales En La W : A sus 62 años, Madonna estrena look y paraliza las redes sociales En sus más recientes publicaciones, la actriz escribió: “me he unido a Patty Jenks y Laeta Kalogridis para llevar la historia de Cleopatra, reina de Egipto, a la gran pantalla de una manera que nunca antes se había visto. Para contar su historia por primera vez a través de los ojos de las mujeres, tanto detrás como delante de la cámara”. Gonzalo Jorge Morales Divo Ver esta publicación en Instagram As you might have heard I teamed up with Patty jenkins and Leata Kalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women’s eyes, both behind and in front of the camera. And we are especially thrilled to be announcing this on International Day of the Girl! We hope women and girls all around the world, who aspire to tell stories will never give up on their dreams and will make their voices heard, by and for other women. #cleopatra #internationaldayofthegirl Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 11 Oct, 2020 a las 4:05 PDT Sin embargo y pese a la alegría que reflejó Gadot, muchas personas han calificado como una “falta de respeto”, que ella sea Cleopatra

En cuanto la actriz dio a conocer que interpretará a Cleopatra en una nueva película, los seguidores de Gadot estallaron en críticas por haber aceptado el papel.

Todo radica en que 'La mujer maravilla' es israelí y Cleopatra fue árabe. Por lo que se reviven los viejos conflictos que tienen estas dos culturas desde hace años.

En sus más recientes publicaciones, la actriz escribió: “me he unido a Patty Jenks y Laeta Kalogridis para llevar la historia de Cleopatra, reina de Egipto, a la gran pantalla de una manera que nunca antes se había visto. Para contar su historia por primera vez a través de los ojos de las mujeres, tanto detrás como delante de la cámara”.

Ver esta publicación en Instagram As you might have heard I teamed up with Patty jenkins and Leata Kalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women’s eyes, both behind and in front of the camera. And we are especially thrilled to be announcing this on International Day of the Girl! We hope women and girls all around the world, who aspire to tell stories will never give up on their dreams and will make their voices heard, by and for other women. #cleopatra #internationaldayofthegirl

Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 11 Oct, 2020 a las 4:05 PDT

Sin embargo y pese a la alegría que reflejó Gadot, muchas personas han calificado como una “falta de respeto”, que ella sea Cleopatra.

Por otro lado, hay otros que han salido en su defensa. Argumentan que es más una pelea por Twitter que algo relevante

For those confused by the @GalGadot –Cleopatra nontroversy (“why is an Israeli playing a … foreign queen of Egypt who wasn’t Egyptian?”), here’s what’s up: There’s a preexisting Twitter subculture that hates Gadot b/c she’s Israeli and famous. This is just their latest pretense

— (((Yair Rosenberg))) (@Yair_Rosenberg) October 12, 2020

Cleopatra Aunque estuvo en Egipto, varios apuntan a que tiene raíces europeas e incluso persas. Si bien no se conoce el paradero de los restos de la faraona egipcia, los descubrimientos arqueológicos apuntan a esas teorías

Egypt wasn’t Arab. Cleopatra was Greek. And I’m cool with Gadot in the role. Go hide. https://t.co/GHEEpFllaf

— Pantelis (@BigP4H) October 12, 2020

