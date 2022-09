«Acoso laboral» estremece la Universidad de Panamá

Entornointeligente.com /

Un grupo de periodistas no entiende el silencio administrativo ante esta situación

Un grupo de profesionales del periodismo y comunicadores sociales de la Universidad de Panamá (UP) denuncia supuesto caso de «hostigamiento, acoso laboral y violencia de género» contra el director de la Dirección de Información y Relaciones Públicas Cutberto Cruz y la subdirectora Oyuki Komattzu.

Este grupo de profesionales hizo entrega este 7 de septiembre una nota al rector Eduardo Flores Castro, en la que se indica que hace un mes se solicitó una reunión de carácter de urgencia para abordar el tema, pero que no se ha dado respuestas.

«Queremos hacer de su conocimiento que vivimos en un ambiente tenso y de incertidumbre en la oficina, porque hasta la fecha no hay pronunciamiento de su parte, no hay un resultado del informe de relaciones laborales de la oficina de Recursos Humanos que investigó el caso, lo cual no entendemos aún a un mes de todo lo denunciado. Hay zozobra para la compañera Karla Marciaga, quien es personal eventual y en reunión sostenida con el director de la unidad planteó públicamente ante nosotros que él se desligaba de la renovación de su contrato en la Universidad de Panamá», lo cual mantiene a la funcionaria en un nivel elevado de estrés en medio de sus problemas familiares por la salud de su padre (que fue lo que detonó la tensión con el jefe, por no contarle», dice el escrito dirigido a Flores.

El escrito además describe que tienen a su compañera Rocio Rivera, que oportunamente fue movilizada al periódico con el pretexto de «no desmejorar su condición de salud» y donde fue enviada ahora no cuenta con mobiliario adecuado (silla especial para su problema de columna, y computadora (para hacer sus noticias, y es enviada al mismo lugar de donde salió, anteriormente, por un caso de acoso, desmejorando su calidad de vida y sometiéndola a un estrés post traumático innecesario.

«Le recordamos que el señor Cutberto Cruz, aunque es director de Relaciones Públicas, igualmente es un funcionario administrativo de libre designación y remoción, por ende, no está exento, ni por encima del reglamento de la Carrera del Servidor Público Administrativo de la Universidad de Panamá, o las disposiciones sobre estas conductas en la legislación nacional», detalla la nota entregada al rector de la UP

Añaden en la nota que los señalamientos denunciados son graves. No entienden el silencio administrativo ante esta situación.

El Siglo contactó a Cruz y nos manifestó que los denunciantes tienen todo el derecho de disentir pero no de mentir.

«En la oficina no hay ningún acoso ni abuso por parte de mi persona o de la subdirectora. Dentro de las seis personas que hacen esta nota, tres pertenecen a sindicatos».

Explica que hay un tema de la señora Rocio que fue trasladada, pero no de su parte, sino de la misma instrucción que daba su médico cabecera.

«Tiene un problema de columna, que señalaba que no podía estar subiendo o bajando escaleras, tardó 11 meses en su reubicación hasta que se le regresó a la unidad que pertenecía. La nota del médico decía que debía ser trasladada a un nivel de planta baja, estaba en el tercer piso. El elevador de la oficina en varias ocasiones se daña y debió ser trasladada hace 11 meses, pero no se le trasladó de momento porque Recursos Humanos no había tomado la decisión». aseveró el director de Relaciones Públicas.

Además, explicó que estas personas saben que como funcionarios de la Dirección de Información y Relaciones Públicas deben monitorear los noticieros. «No quieren monitorear las informaciones de las televisoras al mediodía y como se les asignó, ellos asumen que es un acoso, un abuso», dijo

«Se le puso a monitorear 30 minutos y no lo quieren hacer. Hay una especie de campaña en contra de la dirección», apostilló.

Concluyen que tienen una hora de almuerzo y hasta se pasan del tiempo reglamentario.

