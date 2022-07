AconteceunaCarris. Viveu uma história inesquecível na Carris? Conte-nos

Entornointeligente.com /

Há histórias que presenciamos ou que vivemos para nunca mais esquecer. São histórias especiais, que marcam, que permanecem, e que são contadas e recontadas em almoços com amigos e família, sejam elas inspiradoras, emocionantes ou românticas – ou tudo isso junto. Ao longo de 150 anos, e milhões de horas de viagem e incontáveis quilómetros pela cidade, a Carris é certamente «palco» de muitas dessas histórias, seja nos eléctricos ou nos autocarros. Tudo pode acontecer, até numa breve viagem de escassos minutos.

Na rubrica #AconteceunaCarris queremos conhecer esses episódios inesquecíveis a fim de os narrar, e contar com preceito, ao leitor. Imagine que testemunhou um pedido de casamento, que provocou uma onda de aplausos e euforia entre os viajantes. Ou que ia a bordo do eléctrico 15, entre a Praça da Figueira e Belém, e algum turista protagonizou um episódio caricato, relacionado com a língua portuguesa. Que reencontrou um amigo ao fim de muitos anos, e mal queria acreditar. Ou que o motorista, nesse dia, decidiu cantar um Fado.

Que leu centenas de livros a bordo e que um deles provocou uma emoção tão grande que se tornou visível junto dos demais. Ou que ouviu uma história de vida especial, que a/o comoveu durante uma viagem, para o/a inspirar a mudar de vida. Tudo pode ter acontecido a bordo, sobretudo quando falamos de um período tão longo como 150 anos, e quando o enredo pode envolver milhões de pessoas, de todas as idades e nacionalidades. Os critérios? As histórias devem ser verídicas, ter conotações positivas – todos gostamos de um «final feliz», certo? -, devem ter permanecido na memória de quem as conta, e, com sorte, devem ter o número do eléctrico ou da carreira onde aconteceram.

As melhores histórias serão seleccionadas e contas num projecto especial comemorativo dos 150 anos da Carris.

Podemos contar consigo nesta viagem pelas memórias?

Conte-nos a sua história! Como participar?

Identifique-se (nome e idade); As histórias devem ser verídicas; O seu texto/história deve ter até mil caracteres; O relato deve ser enviado para [email protected] ; O prazo é até ao dia 31 de Julho de 2022; Indique em que carreira aconteceu a história, caso se recorde.

