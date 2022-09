Acodeco detectó 51 faltas durante el ‘Black Weekend 2022’

Entornointeligente.com /

Se levantaron actas para las investigaciones correspondientes

Un total de 1,048 locales comerciales de todo el país, fueron verificados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) durante el ‘Black Weekend’.

En este operativo se detectaron 51 anomalías a las normas de publicidad.

Las irregularidades encontradas, en esta venta especial, fueron:

No indicar la fecha de duración, 15. Sin señalar las cantidades a ofertar, 7. No establecieron si la venta era parcial o total, 4. Con fecha vencida de la venta especial, 6. Excedieron los 3 meses, 2. Mantenían doble precio y porcentaje de descuento, 4. Venta de productos sin el doble precio (regular y ofertado), 3. Oferta por porcentaje, sin precio regular, 1. Publicidad confusa, 4. Publicidad no veraz, 4. Incumplimiento de publicidad, 1. Según la entidad, a los agentes económicos donde se les encontraron estas faltas, se les levantó el acta respectiva para las investigaciones correspondientes. Cabe señalar que, en el operativo efectuado el año pasado, se encontraron 62 faltas a la veracidad de publicidad.

La Acodeco recuerda a los consumidores que para cualquier reclamo de alguna mercancía adquirida en el ‘Black Weekend’, es importante presentar la factura respectiva. Está disponible el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), que funciona las 24 horas los 7 días, y el acceso es mediante el WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, Twitter y la página web de la institución.

