Acnur invitó a colombianos a ser tolerantes con la migración venezolana

Inmigrantes venezolanos hacen fila en un centro de salud en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia. Junio, 2020. REUTERS/Ferley Ospina

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) presentó una iniciativa en Colombia para promover el respeto hacia los migrantes con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra este domingo.

El mensaje de ?unión, tolerancia y empatía? fue formulado desde ?Somos Panas Colombia?, campaña con la que ACNUR incentiva el respeto a los migrantes en el país, donde hay más de 1,7 millones de venezolanos que han llegado huyendo de la crisis en la nación petrolera.

Según Rocío Castañeda, oficial de información de ACNUR y directora de ?Somos Panas Colombia?, en una sociedad hay que ser capaces de reconocer la riqueza del otro, aunque sea diferente.

?Si bien el movimiento mixto de personas provenientes de Venezuela ha significado un reto en diferentes niveles para el país, también es una oportunidad de mostrarnos solidarios, para reconocer en las otras personas la capacidad que ellos tienen de despertar en nosotros lo mejor y reconocer que somos capaces de construir juntos?, manifestó.

ACUSACIONES DE XENOFOBIA

En los últimos días hubo una controversia en Colombia sobre los migrantes venezolanos luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, los vinculara nuevamente con el aumento de la inseguridad en la ciudad tras el asesinato de un policía durante un tiroteo con dos hombres de esa nacionalidad.

?Primero asesinan y luego roban, necesitamos garantías para los colombianos?, manifestó la alcaldesa en una declaración muy criticada por distintos sectores que la acusaron de xenófoba.

Sin embargo, Migración Colombia ha señalado que no se puede responsabilizar exclusivamente a los migrantes de la inseguridad en el país, donde hasta el 31 de diciembre último estaban radicados 1.729.537 ciudadanos venezolanos.

KIT SOLIDARIO

Para evitar el racismo y la xenofobia, la directora de ?Somos Panas Colombia? presentó un ?kit para valientes y solidarios? que contiene cuatro habilidades para enfrentar mejor esa situaciones.

?La primera es no atacar a la persona sino concentrarse en los argumentos?, dijo Castañeda, y añadió que la segunda es la empatía, que no es otra cosa que ?ponerse uno en los zapatos del otro? y tratar de entender sus necesidades.

En tercer lugar recomendó ?no generalizar? a la hora de hablar de los migrantes venezolanos, y finalmente sugirió ?hablar sobre la gravedad de la xenofobia, es decir ser conscientes de que cualquier hecho de discriminación va sumando y todo eso se puede convertir finalmente en violencia?.

Para atender a la población migrante que está repartida en prácticamente todos los pueblos y ciudades del país, el presidente colombiano, Iván Duque, firmó el pasado 1 de marzo el decreto que crea el Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos.

Con esta iniciativa, que tendrá una vigencia de 10 años, el Gobierno busca acoger legalmente a quienes han llegado de la nación petrolera, un gesto que el mandatario definió como ?un hecho de paz, de humanidad y de fraternidad?. /EFE

