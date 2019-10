ACNUR felicita a Colombia por ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954

Entornointeligente.com /

En el marco del Comité Ejecutivo del ACNUR , realizado en Ginebra , y luego de su reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi; la viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Adriana Mejía , anunció la determinación del país de ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 , luego de haberla firmado ese mismo año y aprobado en 2012.

En 78 países alrededor del mundo hay al menos 3,9 millones de personas apátridas de quienes se tiene conocimiento , pero se estima que la cifra global real es significativamente mayor . Estas personas no son consideradas como sus nacionales por ningún Estado, conforme a su legislación.

Las personas apátridas a menudo son inadvertidas y no son escuchadas ; no se les permite asistir a la escuela , ver a un médico , conseguir un trabajo , abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o incluso casarse . La negación de estos derechos no solo impacta a las personas afectadas, sino también a la sociedad en su conjunto.

El ACNUR saluda al Gobierno por esta ratificación que reafirma el compromiso del Estado para asegurar que a todas las personas se les pueda garantizar su derecho a ser reconocidos por un Estado, brindándoles protección y eliminando barreras de acceso a salud, educación, movilidad, inclusión y participación en la sociedad.

Esta importante decisión se suma a los esfuerzos que ha adelantado Colombia para combatir la apatridia, incluyendo la expedición de la Ley 1997 , promovida por la Defensoría del Pueblo , así como la medida adoptada por el Gobierno colombiano el pasado 5 de agosto, con el apoyo de ACNUR, OIM y Unicef , para otorgar nacionalidad colombiana a más de 27 mil niñas y niños nacidos en el país, hijos de padres venezolanos.

Esta medida excepcional y temporal permitirá que estos niños y niñas nacidos a partir del 1 enero de 2015, y hasta 2 años después de la entrada en vigencia de la medida, puedan ser reconocidos como nacionales colombianos.

Colombia ha dado un nuevo paso en su compromiso de acabar con la apatridia y garantizar que todas las personas gocen del derecho a una nacionalidad, uniéndose así al esfuerzo mundial alentado por nuestra campaña #IBelong que se lanzó en noviembre de 2014 y busca terminar la apatridia en el 2024″, agregó Jozef Merkx , Representante de ACNUR en Colombia.

