Acidente entre três carros no Túnel do Marquês condiciona circulação no sentido Lisboa-Cascais – Portugal – Correio da Manhã

Um acidente entre três carros no Túnel do Marquês está a condicionar circulação no sentido Lisboa-Cascais. De acordo com os Bombeiros Sapadores de Lisboa o alerta foi dado às 17h29 desta segunda-feira. Do despiste resultaram ainda dois feridos ligeiros, adiantou a mesma fonte. Em atualização

LINK ORIGINAL: Correio da manha

