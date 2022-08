Acidente em montanha-russa na Alemanha faz mais de 30 feridos

Entornointeligente.com /

31 pessoas ficaram esta quinta-feira feridas num acidente uma montanha-russa na Legolândia, em Gunzburg, na Alemanha.

De acordo com a Cruz Vermelha da Baviera, citada pelo Bild , um dos feridos corre risco de vida, com hematomas na zona do peito. Outras 15 pessoas ficaram com gravidade ao ponto de terem sido transportadas a um hospital.

Um porta-voz da polícia disse que uma carruagem da montanha-russa travou bruscamente e outra colidou com ela. A maioria dos feridos sofreu contusões e escoriações.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever

em atualização

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com