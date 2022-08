Acidente de automóvel deixa actriz Anne Heche em estado crítico

Entornointeligente.com /

A actriz norte-americana Anne Heche está em estado crítico depois de o carro em que seguia na sexta-feira se ter despistado contra uma habitação no bairro residencial em Mar Vista, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e ter sido consumido pelas chamas.

Uma fonte próxima da actriz revelou à CNN que Heche sofreu queimaduras graves e tem um longo período de recuperação pela frente.

Segundo as autoridades policiais, o carro onde seguia a actriz de 53 anos circulava a alta velocidade no momento em que saiu da estrada e colidiu com a residência. Heche foi levada para o hospital local de Los Angeles em estado crítico, mas não há mais vítimas a registar.

De acordo com um porta-voz policial, foram mobilizados para o local 59 bombeiros que demoraram mais de uma hora para extinguir totalmente as chamas do veículo que ficou praticamente destruído. Inicialmente, o carro de Anne Heche embateu numa garagem de um complexo de apartamentos e só depois na habitação em Mar Vista, revelam as imagens do site especializado em celebridades TMZ.

A actriz ficou conhecida nos anos 90, tendo protagonizado filmes como Seis Dias, Sete Noites , com Harrison Ford, ou Sei o que Fizeste no Verão Passado . Na mesma altura, Anne Heche manteve um relacionamento com a apresentadora Ellen DeGeneres.

