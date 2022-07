Entornointeligente.com /

17/07/2022 05h00 Atualizado 17/07/2022

Acidente com o voo da TAM completa 15 anos

Considerado o maior acidente da história da aviação brasileira, a queda do avião da TAM, que deixou 199 mortos , completa 15 anos neste domingo (17). O voo que saiu de Porto Alegre com destino a São Paulo foi interrompido em cerca de uma hora e meia — assim como as vidas de passageiros, tripulantes e pessoas em solo. E, de alguma forma, mudou a história de milhares de amigos e familiares que conviveram com a tragédia.

Às 14h, eles se reunirão embaixo de uma figueira no chamado Largo da Vida, um espaço criado em homenagem aos mortos na tragédia. O número de pessoas presentes deve ser menor do que o esperado, pois alguns perderam a vida para a Covid-19 e outros tantos deixaram de ir a cerimônias frustrados com o resultado do processo judicial.

A LATAM Airlines, que incorporou a companhia, informou, em nota, que «se solidariza com todos aqueles que foram afetados» e que «os familiares de todas as vítimas foram indenizados e que uma família segue com ação em andamento».

Relembre o acidente

1 de 3 Acidente com avião da TAM que deixou 199 mortos completa 15 anos; 98 moravam ou nasceram no RS — Foto: Reprodução/RBS TV Acidente com avião da TAM que deixou 199 mortos completa 15 anos; 98 moravam ou nasceram no RS — Foto: Reprodução/RBS TV

Às 17h16 de 17 de julho de 2007, o voo JJ 3054, da companhia aérea TAM, decolou do Aeroporto Internacional Salgado Filho com destino a São Paulo. Às 18h48, ao tentar aterrissar na pista do Aeroporto de Congonhas, o avião desgovernado não conseguiu parar e bateu contra o terminal de cargas da companhia.

A explosão causou a morte de 199 pessoas: 187 ocupantes e 12 que estavam em solo . Do total, 98 eram nascidos ou moravam no Rio Grande do Sul .

«Eu olho as fotos de onde ela me levou, em outros países. Isso é uma coisa boa. A gente se sente bem. E assim vão se passando os anos», recorda Lia Schneider, moradora de Teutônia , que perdeu a filha Patrícia, comissária de bordo.

As causas

A tragédia foi investigada pela Polícia Federal. De acordo com o inquérito, o problema foi causado por erro dos pilotos, que teriam deixado um dos controles na posição de aceleração. Um trecho final da gravação na «caixa preta» registrou o momento em que eles citam que apenas um dos controles funcionava corretamente.

O caso foi levado à Justiça pelo Ministério Público Federal (MPF-SP). Três pessoas foram denunciadas: dois diretores da TAM e uma diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. A principal tese foi de negligência.

Os três foram julgados em duas instâncias e inocentados. O procurador da República que atuou no caso, Rodrigo de Grandis, fala em frustração após uma investigação complexa.

«Foi muito triste, muito triste, e eu tentei dentro do possível desempenhar com a máxima isenção e profissionalismo a minha função. Eu tenho a sensação de dever cumprido, embora a decisão não tenha sido favorável», afirma.

Roberto Gomes, presidente da Associação de Vítimas e irmão de Mário, uma das vítimas, acredita que, dentro do aspecto jurídico ou criminal, não tem mais o que fazer.

«Fica uma sensação de injustiça, de que não foi feita justiça, quando ela deveria ter sido exemplar. Não era um sentimento de vingança das famílias. Era o desejo de justiça, até para que não se repetisse um acidente aeronáutico por aqueles motivos», diz.

A ANAC afirma que muitas mudanças na aviação brasileira foram implementadas depois do acidente, como as condições de aderência das pistas de pouso e decolagem dos aeroportos. Um programa de medição de atrito e macrotextura e que instalou sistemas de desaceleração de aeronaves.

Em relação à capacitação de pilotos, a ANAC estabeleceu critérios mínimos de treinamento em falhas de sistemas de frenagem. Entre outras modificações também está a limitação de operações no Aeroporto de Congonhas, onde ocorreu o acidente, para comandantes com mais de 100 horas de voo, além de melhorias nas regras de operação, manutenção, segurança das aeronaves e vigilância da Agência.

'Ninguém queria acreditar'

Assim que a notícia se espalhou, dezenas de familiares chegaram ao Salgado Filho em busca de informações. Uma delas era Andréa Freitag, moradora de Novo Hamburgo , que tentava descobrir se a irmã Fabíola, de 28 anos, estava a bordo do avião da companhia em que era comissária.

«Ela teve um dia de folga e veio para cá. Escolheu o vestido de noiva, porque ia casar em fevereiro do outro ano. Pegou esse voo justamente para não se atrasar, porque ela tinha que resolver tudo antes de um voo internacional, o primeiro dela, estava megafaceira. Era tudo o que ela queria», diz.

As últimas palavras foram trocadas de forma apressada. Não imaginavam o que estava por vir.

«Eu disse: 'Ai, Fabi, não posso falar muito contigo. De noite, quando tu estiver em São Paulo eu ligo para ti, porque meu telefone tá terminando a bateria'. Ela disse: 'Então tá. Eu te amo». Eu respondi: 'Ah, eu também te amo. Um beijo'. E foi a última vez que eu falei com a minha irmã», recorda.

'Tudo parou'

2 de 3 Acidente com avião da TAM que deixou 199 mortos completa 15 anos; 98 moravam ou nasceram no RS — Foto: Reprodução/RBS TV Acidente com avião da TAM que deixou 199 mortos completa 15 anos; 98 moravam ou nasceram no RS — Foto: Reprodução/RBS TV

Joice Oliveira perdeu o marido, Fernando, mas não esquece dos anos com ele. O engenheiro eletricista rodou o país a trabalho até fixar moradia em São Leopoldo . Com uma nova oportunidade de trabalho em Linhares, no Espírito Santo, voltou a viajar.

«Eu nunca mais escutei o barulho das chaves dele abrindo a porta de surpresa. Aquele barulho que eu corria ali para olhar e meu coração batia mais forte. Hoje a gente procura escutar esse barulho, mas não tem mais. Parou. Tudo parou», cita.

Ela lembra que o marido adorava o clima de calor e sempre falava em morar em uma praia para poder ficar em um fim de tarde pescando.

«Foi a noite que não deveria ter existido nunca nas nossas vidas. Foi a noite mais fria, a noite mais escura, uma noite de terror», resume.

Mãe encontrou força na música

Lia ainda guarda o uniforme da filha. Ela recorda que Patrícia era chefe entre as comissárias internacionais e havia ido a Teutônia para o aniversário do irmão. No dia da tragédia, era o da mãe, mas não podia ficar devido a compromissos de trabalho.

«No outro dia ela tinha que ir para a Itália. Meu sobrinho levou elas para Porto Alegre e elas pegaram vaga nesse voo. Nós estávamos sentadas na sala, e amigas dela vieram falar: 'Olha que coisa triste'. Disse: 'Ela tá lá dentro'. Não sei por que, coração de mãe, sei lá», afirma.

A forma de lidar com a perda foi se reencontrar com uma antiga paixão: a música. Ela integra um conjunto que se apresenta na região.

«Ela ia gostar muito, ia ficar muito, muito feliz que eu continuei. Não me apaguei, como se diz», completa Lia.

3 de 3 Acidente com avião da TAM que deixou 199 mortos completa 15 anos; 98 moravam ou nasceram no RS — Foto: Reprodução/RBS TV Acidente com avião da TAM que deixou 199 mortos completa 15 anos; 98 moravam ou nasceram no RS — Foto: Reprodução/RBS TV

NOTA DA LATAM

A LATAM Airlines se solidariza com todos aqueles que foram afetados por este acidente há 15 anos. Embora consciente de que nada poderá compensar as perdas, a companhia se empenhou, desde o primeiro momento, em apoiar os familiares de todas as maneiras e concluir o mais rápido possível o procedimento de indenização.

A companhia informa que os familiares de todas as vítimas foram indenizados e que uma família segue com ação em andamento. A empresa não divulga valores das indenizações por questões de segurança e de privacidade dos próprios familiares.

