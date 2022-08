Acesso ao parque da praia de São João encerrado até às 17:00

Entornointeligente.com /

O acesso ao parque de estacionamento da praia de São João, na Costa da Caparica, em Almada, cortado no sábado devido a um incêndio, vai continuar encerrado pelo menos até às 17:00, confirmaram hoje fontes autárquicas.

Relacionados sociedade. Incêndio na Caparica em fase de resolução

vila real. Incêndio obriga ao corte da Estrada Nacional 2

incêndios. Situação de Alerta. As restrições em vigor até terça-feira

«Até pelo menos às 17:00 o acesso vai estar encerrado. Às 17:00 será feita uma reavaliação relativamente aos trabalhos de rescaldo que decorrem naquele perímetro e o comando das operações decidirá se procederá à reabertura ou não do acesso», afirmou à Lusa a vereadora com o pelouro da Proteção Civil da Câmara Municipal de Almada, Francisca Parreira.

A responsável autárquica destacou que a evacuação e interdição do parque decretadas no sábado «tinha exclusivamente a ver com questões de segurança e de trabalho dos meios operacionais», continuando a ser esses os motivos para a interdição até às 17:00: «Os meios operacionais precisam desse acesso e de estar em exercício em condições seguras».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Paralelamente, o presidente da Junta de Freguesia da Costa da Caparica, José Ricardo, referiu à Lusa que «há alguns reacendimentos que estão a ser vigiados». Face a essa situação e a uma possível mudança das condições do vento durante a tarde, «vai manter-se a vigilância ativa» dos meios no local, assentes em 50 operacionais, 15 viaturas e uma máquina de rasto.

«É bom frisar que a praia de São João continua aberta, mas só se podem usar os caminhos laterais para a praia. A única coisa que está fechada é o parque de viaturas», acrescentou.

Já o administrador da entidade responsável pelo parque de estacionamento, José André, até admitiu ter a indicação por parte da Proteção Civil de que o parque não poderia reabrir hoje devido às operações de rescaldo do incêndio.

No entanto, vincou que as pessoas podem deslocar-se a pé até à praia de São João ou aos bares existentes (e que permanecem abertos) pelos acessos laterais das outras praias (Santo António e Cova do Vapor), mas não pelo caminho principal do parque devido à interdição. «A Proteção Civil não quer que as pessoas ou os carros passem por ali para não atrapalhar os bombeiros», disse à Lusa o responsável do parque de estacionamento das praias de São João.

O alerta para este incêndio foi dado às 16:40 de sábado e só foi dado como dominado pelas autoridades pelas 00:49 de hoje, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Deste incêndio resultaram três feridos: dois bombeiros e um civil. Um dos bombeiros e o civil foram assistidos no local, tendo o outro bombeiro sido transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com