Acesso à A3 pela Circunvalação cortado na madrugada de quarta-feira

Entornointeligente.com /

O trânsito no acesso à Autoestrada A3 através da estrada da Circunvalação, no sentido Porto/Valença, irá ser cortado na próxima madrugada entre as 02:00 e as 07:00 devido a obras, informou esta terça-feira a Brisa.

«A Brisa Concessão Rodoviária informa que, na sequência dos trabalhos de beneficiação e reforço do pavimento nos sublanços da A3 (Porto (VCI) / EN12 / Águas Santas), irá interromper, no sentido Porto / Valença, o ramo de acesso à A3 através da EN12 [estrada da Circunvalação], cortando ao trânsito o Ramo A (para quem vem do Hospital S. João)» , informa a nota de imprensa.

Acrescenta a empresa que o «trânsito, em locais apropriados, será desviado por percursos alternativos devidamente sinalizados» .

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com