Acería de Palanquillas en Sidor parada por cuarta vez este año

Ciudad Guayana.- El único horno operativo del área de Acería de Palanquillas en Sidor, sufrió una perforación el pasado domingo a las 4:22 a.m. El delegado de prevención, Carlos Ramírez, jubilado de manera forzosa, denunció que el número de incidentes en el horno 1 durante el primer semestre del año 2022, ya igualó a las cuatro veces del año anterior.

«El horno se perforó por la garganta, derramando acero sobre el carro porta cucharones. La acería quedó fuera de servicio hasta nuevo aviso», zanjó Ramírez.

El delegado de prevención recordó que los reiterados incidentes son un aviso de posibles accidentes. Un ejemplo de esto fue el sidorista José Pérez, quien recibió quemaduras de segundo grado debido a la perforación de uno de los cucharones.

El incidente anterior al del domingo fue apenas el 5 de julio, es decir: Acería de Palanquillas solo duró 12 días operativa.

-¿Qué consecuencias hay si está paralizada Acería de Palanquillas?

-Al estar parada Acería de Palanquillas no se produce la cabilla, no producimos alambrones, no se produce la materia prima que necesitan las otras áreas de Sidor. Las empresas que requieren materiales como tornillos, mallas y todo ese tipo de materiales de acero no recibirán material.

-Sin contar que dejamos de producir las divisas. Se pierde mucho con Palanquillas paralizado.

Ramírez lamenta que la administración de Sidor no muestre interés en frenar este tipo de incidentes que, incluso, ya han ocasionado accidentes.

«Las roturas van en aumento y la administración de Sidor no demuestra interés en que este tipo de eventos no sigan ocurriendo y así no poner en riesgo la vida de los sidoristas. Hacemos un llamado a todos los trabajadores para frenar esta situación de indolencia en contra de los empleados», concluyó.

