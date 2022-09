Acer informa los ingresos consolidados de agosto

Entornointeligente.com /

Por Luis Felipe Baca Arbulu

Acer Inc. (TWSE: 2353) anunció sus ingresos consolidados para agosto en NT$20,240 millones con un crecimiento mensual del 15,9 %. Sus ingresos hasta agosto fueron de NT$188.420 millones con una disminución del 7,9 % interanual (YoY). Los puntos destacados del negocio incluyen ingresos de:

La línea eco-consciente de Vero creció 146.2% en agosto mes a mes La PC de escritorio creció un 9 % interanual hasta agosto El negocio comercial [1] creció un 4,4 % interanual hasta agosto

Si bien la industria experimenta vientos en contra, Acer continúa mejorando su resiliencia comercial mediante el establecimiento de múltiples motores comerciales. Sus negocios distintos de PC y pantallas contribuyeron con el 24,7 % de los ingresos totales en agosto, y las ocho subsidiarias públicas han anunciado sus ingresos de agosto. Aspectos destacados de los negocios en incubación:

Luis Felipe Baca Arbulu

Acer Inc. (TWSE: 2353) anunció sus ingresos consolidados para agosto en NT$20,240 millones con un crecimiento mensual del 15,9 %. Sus ingresos hasta agosto fueron de NT$188.420 millones con una disminución del 7,9 % interanual (YoY). Los puntos destacados del negocio incluyen ingresos de:

La línea eco-consciente de Vero creció 146.2% en agosto mes a mes La PC de escritorio creció un 9 % interanual hasta agosto El negocio comercial [1] creció un 4,4 % interanual hasta agosto

Si bien la industria experimenta vientos en contra, Acer continúa mejorando su resiliencia comercial mediante el establecimiento de múltiples motores comerciales. Sus negocios distintos de PC y pantallas contribuyeron con el 24,7 % de los ingresos totales en agosto, y las ocho subsidiarias públicas han anunciado sus ingresos de agosto. Aspectos destacados de los negocios en incubación:

Luis Felipe Baca Arbulu

Los ingresos de Acer Gadget Inc. crecieron un 17,2 % interanual hasta agosto Los ingresos de Acer ITS Inc. crecieron un 117,4 % interanual hasta agosto Los ingresos de Altos Computing Inc. crecieron un 131,1 % interanual hasta agosto Los ingresos de MPS Energy Inc. crecieron un 47,3 % interanual hasta agosto año contra año Los ingresos de AcerPure Inc. crecieron un 76,3 % interanual hasta agosto

Los ingresos de Acer Gadget Inc. crecieron un 17,2 % interanual hasta agosto Los ingresos de Acer ITS Inc. crecieron un 117,4 % interanual hasta agosto Los ingresos de Altos Computing Inc. crecieron un 131,1 % interanual hasta agosto Los ingresos de MPS Energy Inc. crecieron un 47,3 % interanual hasta agosto año contra año Los ingresos de AcerPure Inc. crecieron un 76,3 % interanual hasta agosto

Luis Felipe Baca Arbulu

LINK ORIGINAL: Notaoficial

Entornointeligente.com