¡ACELERADO! La demanda de Bitcoin en Venezuela crece a un ritmo enorme

La situación económica en Venezuela es, cuanto menos, delicada y es que el país lleva sumido en una gran crisis económica muchos años y, obviamente, esto trae numerosas repercusiones. El juego online en el país, a pesar de no estar regulado, está creciendo de manera meteórica y es que a pesar de la crisis, hay mucha gente que disfruta de jugar en los casinos. Uno de los principales problemas que ha traído la crisis en Venezuela es la devaluación de la moneda y cómo esto afecta a la relación con otros países. En este artículo hablaremos de cómo Bitcoin está empezando a tener éxito en Venezuela como consecuencia de que su moneda, el bolívar, está tan devaluada que no le permite realizar transacciones, en muchos casos, con otros países.

¿Por qué Bitcoin?

No hay que dar muchas explicaciones sobre Bitcoin y es que es la criptomoneda más famosa que existe y seguro que has oído hablar de ella en numerosas ocasiones. Se trata de un activo digital descentralizado, es decir, en las transacciones realizadas con Bitcoin no interfiere ninguna entidad bancaria, ningún gobierno y, por tanto, no se cobran comisiones por ella. Las transacciones quedan registradas en la blockchain o cadena de bloques que actúa a modo de libro de contabilidad automático y, por eso, no es necesario que haya un tercero, ajeno a la transacción, que tenga que regularlas.

Las características de Bitcoin son las que hacen que sea la opción perfecta para que los venezolanos realicen sus transacciones. La moneda venezolana, el bolívar, está increíblemente devaluada como consecuencia de la crisis económica y muchos países no aceptan el cambio de moneda, por el riesgo que tiene adquirir bolívares. El Bitcoin es la solución perfecta para esto, porque tiene un precio idéntico en todo el mundo y este no se ve influenciado por la crisis o la situación en la que se encuentre cada país. El precio del Bitcoin depende de la oferta y de la demanda, es decir, cuanto más quiera adquirir Bitcoin la gente, más valdrá y viceversa.

La situación en Venezuela con Bitcoin

Las criptomonedas son el futuro, de eso no cabe ninguna duda, y es que Bitcoin cuenta con las características perfectas para triunfar, además de que están directamente relacionadas con la tecnología e internet, que tan rápidamente están creciendo hoy en día. A algunas personas les resulta aún un poco complicado entender cómo funcionan las criptomonedas, porque Bitcoin es tan popular y si de verdad es tan útil como dicen, sin embargo, en cuanto estas personas se preocupan por leer un poco sobre esta criptomoneda, se dan cuenta de que el proyecto que tiene detrás está abocado al éxito, es imposible que algo salga mal.

Cada vez más gente se está dando cuenta de que Bitcoin es una forma muy inteligente de almacenar el dinero. De aquí, muchos casinos online fiables en Venezuela están empezando a admitir Bitcoin como método de pago, esto sucede debido a la compleja situación económica en la que se encuentra Venezuela. Es que se trata de un activo que todo el mundo puede tener y cuyo valor va a tender a subir con el tiempo, es decir, con Bitcoin son todo ventajas.

Bitcoin aporta una ventaja que ninguna otra divisa tiene y es tener control total sobre tu dinero. Si tienes tu dinero invertido en Bitcoin, tendrás la posibilidad de operar con él tantas veces como quieras sin problema y podrás seguir el valor del activo en todo momento, por tanto, podrás decidir si quieres vender, si quieres comprar o si quieres retirar tu dinero en efectivo. Con las monedas fiat, como es el bolívar, no tienes opción. Si la moneda se devalúa no podrás hacer nada, ya que seguirás teniendo el dinero en tu cartera.

Conclusión

La situación en Venezuela lleva siendo crítica muchos años y no se espera que la cosa vaya a cambiar próximamente, de ahí que la gente está buscando soluciones para poder enfrentarse a la debilidad económica del país. Las criptomonedas son una de estas soluciones y es por eso que la demanda de Bitcoin está aumentando de manera espectacular en los últimos meses. La gente se está dando cuenta de que el hecho de que los bancos controlen el valor de la moneda fiat, el bolívar, solo hace que la situación económica del país vaya a peor. Con Bitcoin esto no ocurre, ya que el valor de este viene determinado por el mercado, por la oferta y la demanda y no hay ningún organismo o entidad bancaria que determine el precio de este. Bitcoin es el futuro y muchos habitantes de Venezuela se han dado cuenta de esto.

