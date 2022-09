Accionistas de Gcm Mining aprueban acuerdo propuesto con Aris Gold

Entornointeligente.com /

TORONTO, CANADÁ, lunes 19 de septiembre de 2022 – GCM Mining Corp. («GCM Mining» o la «Compañía») (TSX: GCM, OTCQX: TPRFF) anuncia hoy que sus accionistas han votado a favor del plan de acuerdo previamente anunciado con Aris Gold Corporation («Aris Gold») en la reunión especial de accionistas de hoy (la «Reunión»).

En la Junta se votaron 30.452.708 acciones, que representan aproximadamente el 31, 19% de las acciones emitidas y en circulación de GCM Mining, como se detalla en la siguiente tabla.

Votos A FAVOR Votos en CONTRA

# % # %

29, 577, 593 97, 13% 875, 115 2, 87%

Aris Gold ha confirmado que también ha recibido la aprobación de sus accionistas en una reunión especial celebrada hoy para continuar con el plan de acuerdo.

Se espera que la transacción se cierre el 26 de septiembre de 2022, sujeto a la satisfacción o renuncia de ciertas condiciones de cierre habituales. Después del cierre, la Compañía continuará bajo el nombre de Aris Mining Corporation. Aris Mining será un productor de oro con dos minas productoras, dos proyectos de desarrollo avanzado y un proyecto de exploración en etapa avanzada en las Américas.

Acerca de GCM Mining Corp.

GCM Mining Corp. es una empresa productora de oro de tamaño medio con un historial comprobado de construcción y operación de minas en América Latina. En Colombia, la Compañía es la productora subterránea líder en operaciones de oro y plata de alto tenor y opera varias minas en sus Operaciones en Segovia. Segovia produjo 206.389 onzas de oro en el 2021. En Guyana, la Compañía está avanzando el Proyecto Toroparu, que cuenta con el 100% de financiamiento, y es uno de los proyectos subterráneos de oro/cobre sin desarrollar más grandes de las Américas, que se espera inicie producción de más de 200.000 onzas de oro anuales en el 2024. GCM Mining tiene participaciones accionarias en Aris Gold Corporation (~44%; TSX: ARIS; Colombia – Marmato, Soto Norte; Canadá – Juby), Denarius Metals Corp. (~32%; TSX-V: DSLV; España – Lomero-Poyatos y Colombia – Guía Antigua, Zancudo) y Western Atlas Resources Inc. (~26%; TSX-V: WA: Nunavut – Meadowbank).

Podrán encontrar información adicional sobre GCM Mining en su página web en www.gcm-mining.com y mediante la revisión de su perfil de SEDAR en www.sedar.com .

Declaración Cautelar Sobre la Información Prospectiva:

Este comunicado de prensa contiene «información prospectiva», que puede incluir, pero no se limita a, declaraciones con respecto a la transacción y el acuerdo propuesto, la aprobación del tribunal, la capacidad de las partes para satisfacer las condiciones para el cierre del acuerdo, el momento previsto de la finalización del acuerdo. y otros planes o estrategias de negocios anticipados. A menudo, pero no siempre, las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de palabras como «planes», «espera», «se espera», «presupuesto», «programado», «estimaciones», «pronósticos», «pretende», «anticipa» o «cree» o variaciones (incluidas las variaciones negativas) de tales palabras y frases, o afirman que ciertas acciones, eventos o resultados «pueden», «podrían», «podrían», «podrían» o «se tomarán», ocurrirán o se lograrán. Las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de GCM Mining sean materialmente diferentes de cualquier resultado, rendimiento o logros futuros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas se describen bajo el título «Factores de riesgo» en el Formulario de información anual de la Compañía con fecha del 31 de marzo de 2022 y la circular de información de gestión conjunta de la Compañía y Aris Gold con fecha del 16 de agosto de 2022, que están disponibles para su visualización en SEDAR en www.sedar.com. Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa y GCM Mining renuncia, excepto según lo exija la ley, a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, resultados, eventos futuros, circunstancias o si las estimaciones u opiniones de la administración deberían cambiar, o de otra manera. No se puede garantizar que las declaraciones prospectivas resulten ser precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. En consecuencia, se advierte al lector que no deposite una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

