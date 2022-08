Acción Democrática verso le primarie

Entornointeligente.com /

CARACAS:- I dirigenti del partito Acción Democrática si avviano verso un processo di primarie per eleggere chi sarà il loro candidato alla Presidenza. Una situazione delicata che, come sottolinea Edgar Zambrano, primo vicepresidente del partito bianco, a conclusione dovrebbe offrire una immagine unitaria all’elettorato.

Secondo Zambrano l’opzione migliore sarebbe stata quella della candidatura dell’attuale segretario, Henry Ramos Allup. In vista, però, della non disponibilità di quest’ultimo si contenderanno il delicato incarico nelle primarie il segretario nazionale di organizzazione, Carlos Prosperi e il deputato ed ex governatore di Mérida Williams Dávila.

Acción Democrática ha già annunciato che arriverà alle elezioni presidenziali con un candidato proprio ma le modalità delle primarie sono ancora incerte. Dávila ha proposto al Comitè Esecutivo Nazionale di AD una votazione delle basi ma non si chiude ad una possibile intesa.

Zambrano ha parlato della possibilità di adottare il doppio turno, proposta che sostengono i politici Delsa Solórzano e Américo De Grazia.

Redazione Caracas

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

