Accidente aéreo deja un muerto y nueve desaparecidos en EE.UU.

La caída de un hidroavión en las cercanías de la ciudad estadounidense de Seattle dejó el domingo al menos un muerto y nueve desaparecidos.

La Guardia Costera de EE.UU. indicó en un principio que a bordo del aeronave iban nueve personas y después envió una corrección para apuntar que en este suceso hay implicadas diez.

«Se ha colocado una zona de seguridad en la superficie alrededor del lugar del accidente» informó la Guardia Costera en su cuenta de Twitter.

(2/2) A surface safety zone has been placed around the scene of the crash. One deceased individual has been recovered, eight individuals remain unaccounted for. Search updates will be provided as they become available.

— USCGPacificNorthwest (@USCGPacificNW) September 5, 2022 El aparato había partido de la localidad de Friday Harbor, en el estado de Washington, y se dirigía a la ciudad de Renton.

Se conoció que el hidroavión estuvo 19 minutos en el aire antes de estrellarse en la bahía de Mutiny en el norte de la ciudad de Seattle por motivos que todavía se desconocen.

De acuerdo a la versión de medios locales el cuerpo de una mujer fue recuperado por efectivos de la Guardia Costera.

