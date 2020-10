Rodrigo Vilca, el joven peruano que trabaja para triunfar en el Newcastle inglés

Entornointeligente.com /

Vilca expresó su alegría tras cerrar su incorporación al Newcastle United de la Premier League. El volante peruano prometió mucho trabajo para cumplir las expectativas que hay en él. “Después de una semana intensa, me gustaría agradecer a Newcastle United FC por esta gran oportunidad que me brinda para continuar mi carrera deportiva”, escribió el ex Deportivo Municipal en Instagram. Luego señaló que toma con mucho entusiasmo su primera experiencia en el exterior. “Las personas responsables del área deportiva me alcanzaron, a través de mi representante, un proyecto de largo plazo para seguir con mi desarrollo y crecimiento como futbolista. Estoy muy motivado y contento por esta oportunidad en un club de tanta historia como lo es Newcastle United“, indicó.. Vilca firmó un contrato de 4 años con el Newcastle United y señaló que trabajará fuerte para estar a la altura de dicho club. “Solo prometo trabajar al máximo para alcanzar las expectativas puestas en mí”, culminó. Como se sabe, el técnico Ricardo Gareca criticó la cifra que se pagó por la transferencia de Rodrigo Vilca al Newcastle de Inglaterra y reiteró que el futbolista peruano tiene que ser valorado en el extranjero. ?? Newcastle United ?? ???????? @ReddePr #TeamRedde #Adidas #Peru #Urracas ???????? pic.twitter.com/E61ZEhM0zF

Publicado: 11/10/2020

