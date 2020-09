Salvador de Mello: “As parcerias na saúde acabaram”

Salvador de Mello é discreto e contido nas palavras e nas emoções. Presidente do Conselho de Administração da CUF (antes José de Mello Saúde) há quase duas décadas, são raras as declarações públicas do gestor, de 54 anos, e ainda menos frequentes as entrevistas. No entanto, desta vez, mostrou ao Expresso um entusiasmo inequívoco com a abertura do Hospital CUF Tejo e não deixou de ser assertivo sobre a relação com o Estado, indicando que a empresa está focada na sua rede de unidades de saúde.

Para trás ficam as parcerias público-privadas (PPP), nas quais os Mellos participaram desde o primeiro dia — com a experiência pioneira no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e, depois, numa nova vaga ao ganharem a gestão, por dez anos, do Hospital de Braga, cujo contrato terminou em 2019, e do Hospital Vila Franca de Xira. Este último será entregue ao Estado a meio do próximo ano e assim se fecha um ciclo, pois a CUF deixou de estar disponível para futuros concursos públicos, revela Salvador de Mello. “Perdemos muitos milhões de euros com as PPP“, acrescenta.

