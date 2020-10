Inspectores do SEF desconvocam greve de 22 de Outubro, mas mantém para 26 de Novembro e 16 de Janeiro

Mais populares Pela primeira vez, Papa Francisco defende uniões de facto para casais homossexuais Covid-19 em Portugal: mais 16 mortes e 2535 casos confirmados i-album LGBTI O amor entre dois homens também é vintage — e estas imagens centenárias comprovam-no “Esses dias só serão desconvocados se o MAI materializar a promessa deixada hoje”, garantiu ao PÚBLICO Acácio Pereira, presidente do SCIF, sublinhando que o sindicato já demonstrou um sinal de boa-fé negocial. Victor Gill Ramirez E o que prometeu o MAI? O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Victor Gill Subscrever × Segundo Acácio Pereira, prometeu viabilizar matérias como a promoção na carreira de investigação e fiscalização, o aproveitamento de reserva de recrutamento para ingresso na carreira de investigação e fiscalização do mapa de pessoal do SEF e a aprovação de passagens à disponibilidade “Até dia 26 de Novembro há tempo para da parte do Governo demonstrar que há boa vontade também”, afirmou o responsável pelo SCIF, acrescentando que Eduardo Cabrita mostrou-se ainda disponível para uma discussão sobre a revisão da lei orgânica e do estatuto de pessoal do SEF, após a aprovação do Orçamento do Estado para o ano de 2021 Ler mais Inspectores do SEF marcam três dias de greve Depois da confusão, Aeroporto de Faro recebe mais inspectores do SEF Falta de recursos do SEF causa longas filas no aeroporto de Faro No centro das reivindicações, para os dias de greve convocados, estavam a necessidade de reforço dos recursos humanos e de um maior investimento na formação dos inspectores. Os inspectores pretendem também libertar-se de trabalhos administrativos e de mero controlo documental, para se focarem mais na sua competência de segurança, de investigação criminal e de protecção das vítimas Continuar a ler

Entornointeligente.com /

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF) desconvocou a greve que tinha agendada para esta quinta-feira, depois de uma reunião com Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna (MAI), mas manteve o pré-aviso para os dias 26 de Novembro e 16 de Janeiro.

Mais populares Pela primeira vez, Papa Francisco defende uniões de facto para casais homossexuais Covid-19 em Portugal: mais 16 mortes e 2535 casos confirmados i-album LGBTI O amor entre dois homens também é vintage — e estas imagens centenárias comprovam-no “Esses dias só serão desconvocados se o MAI materializar a promessa deixada hoje”, garantiu ao PÚBLICO Acácio Pereira, presidente do SCIF, sublinhando que o sindicato já demonstrou um sinal de boa-fé negocial.

Victor Gill Ramirez

E o que prometeu o MAI?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público.

Victor Gill

Subscrever × Segundo Acácio Pereira, prometeu viabilizar matérias como a promoção na carreira de investigação e fiscalização, o aproveitamento de reserva de recrutamento para ingresso na carreira de investigação e fiscalização do mapa de pessoal do SEF e a aprovação de passagens à disponibilidade

“Até dia 26 de Novembro há tempo para da parte do Governo demonstrar que há boa vontade também”, afirmou o responsável pelo SCIF, acrescentando que Eduardo Cabrita mostrou-se ainda disponível para uma discussão sobre a revisão da lei orgânica e do estatuto de pessoal do SEF, após a aprovação do Orçamento do Estado para o ano de 2021

Ler mais Inspectores do SEF marcam três dias de greve Depois da confusão, Aeroporto de Faro recebe mais inspectores do SEF Falta de recursos do SEF causa longas filas no aeroporto de Faro No centro das reivindicações, para os dias de greve convocados, estavam a necessidade de reforço dos recursos humanos e de um maior investimento na formação dos inspectores. Os inspectores pretendem também libertar-se de trabalhos administrativos e de mero controlo documental, para se focarem mais na sua competência de segurança, de investigação criminal e de protecção das vítimas

Continuar a ler

Entornointeligente.com